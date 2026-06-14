آس: رغم اقترابه من نيوكاسل.. ريال مدريد ينجح في الاحتفاظ ببند حق شراء فيكتور مونيوز

الأحد، 14 يونيو 2026 - 16:31

كتب : FilGoal

فيكتور مونيوز

كشفت صحيفة آس الإسبانية أن ريال مدريد نجح في الاحتفاظ بحق إعادة شراء المهاجم فيكتور مونيوز لمدة موسم واحد، ضمن الاتفاق الثلاثي المنتظر بين أوساسونا ونيوكاسل واللاعب.

فيكتور مونوز

النادي : أوساسونا

ريال مدريد

ووفقا للصحيفة، فإن ريال مدريد لم يعارض رحيل اللاعب، خاصة أن القرار جاء بعد عدم تفعيل النادي الملكي لحق إعادة الشراء أو أولوية الاستعادة، لكنه حرص على تضمين بند يسمح له باستعادة اللاعب مستقبلا حال تألقه بشكل كبير في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأوضحت آس أن مونيوز كان يضع الحصول على دقائق لعب منتظمة كأولوية قصوى عند اختيار وجهته المقبلة، وهو ما وجده في مشروع نيوكاسل، رغم وجود اهتمام من أندية أخرى مثل مانشستر يونايتد وليفربول.

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وأضافت الصحيفة أن برشلونة استفسر مبكرا عن وضع اللاعب، لكنه لم يتقدم بخطوات أكبر، في ظل رغبة مونيوز ووكيله خوانما لوبيز في تجنب أي صدام مع ريال مدريد، النادي الذي منحه الفرصة للتطور والوصول إلى المستوى الاحترافي.

وأكدت آس أن إدارة ريال مدريد كانت مطمئنة لموقفها بفضل بند إعادة الشراء وحق الأولوية المتفق عليهما مع أوساسونا منذ صيف 2025، وهو ما جعل فكرة تفعيل الشرط خلال الأشهر الأخيرة غير مطروحة داخل النادي.

واختتمت الصحيفة بالإشارة إلى أن أوساسونا يواصل مراقبة عدد من مواهب ريال مدريد الشابة، من بينهم بالاسيوس وفالديبينيا، بعدما حقق نجاحا كبيرا بصفقة فيكتور مونيوز، الذي قد يدر على النادي عائدا يقترب من ثلاثة أضعاف قيمة التعاقد معه قبل عام واحد فقط.

وانضم مونيوز إلى أوساسونا في بداية الموسم المنقضي قادما من ريال مدريد.

وخلال موسمه الأول بقميص أوساسونا، شارك مونيوز في 36 مباراة ونجح في تسجيل 7 أهداف وصناعة 5، وانضم للقائمة النهائية لإسبانيا للمشاركة في كأس العالم 2026.

ريال مدريد نيوكاسل أوساسونا فيكتور مونيوز
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