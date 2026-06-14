سبورت: ريال مدريد دخل سباق التعاقد مع كوكوريا

الأحد، 14 يونيو 2026 - 16:10

كتب : FilGoal

مارك كوكوريا - تشيلسي

دخل ريال مدريد سباق التعاقد مع الظهير الأيسر الإسباني مارك كوكوريا لاعب تشيلسي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بحسب تقرير لصحيفة سبورت الإسبانية.

ويبحث ريال مدريد عن تدعيم مركز الظهير الأيسر بعد إصابة فيرلاند ميندي وتراجع الخيارات المتاحة في هذا المركز.

وأشارت التقرير إلى أن تشيلسي لا يمانع رحيل كوكوريا، لكنه يتمسك بالحصول على أكثر من 60 مليون يورو للموافقة على بيعه.

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وكان أتلتيكو مدريد قد أبدى اهتمامه بضم اللاعب خلال الأسابيع الماضية، إلا أن المطالب المالية للنادي الإنجليزي تمثل عقبة أمام إتمام الصفقة.

كما يراقب برشلونة موقف كوكوريا، الذي سبق له التدرج في صفوف النادي الكتالوني، لكن أولوية برشلونة حاليًا تتمثل في حسم ملف جواو كانسيلو، إلى جانب تعقيدات تتعلق بقائمة الفريق.

وبحسب التقارير، فإن كوكوريا يرحب بفكرة العودة إلى الدوري الإسباني، فيما يسعى ريال مدريد للتحرك مبكرًا لحسم الصفقة وتجنب المنافسة على ضمه.

ويرتبط كوكوريا بعقد مع تشيلسي يمتد حتى صيف 2029، بعدما انضم إلى الفريق قادمًا من برايتون في صيف 2022.

كوكوريا شارك في 50 مباراة بقميص تشيلسي خلال الموسم الماضي وسجل هدفا وصنع 4 آخرين.

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