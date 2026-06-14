أيوب بوعدي: سعيد باهتمام بعض الأندية بضمي ولكن

الأحد، 14 يونيو 2026 - 15:36

كتب : FilGoal

أيوب بوعدي - ليل

رد أيوب بوعدي لاعب منتخب المغرب الشاب على التقارير التي تربطه بالانتقال إلى الدوري الإنجليزي.

وتألق المغربي صاحب الـ18 ربيعا في أول مباراة للمغرب في كأس العالم ضد البرازيل، والتي انتهت بالتعادل 1-1.

وقال بوعدي تصريحات لشبكة ذا أثليتك: "أنا سعيد جدًا بمعرفة أن هناك بعض الأندية المهتمة بي، لكن في الوقت الحالي أنا أركز فقط على كأس العالم".

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وأضاف لاعب ليل الفرنسي "سنبذل كل ما في وسعنا لنقدم أفضل ما لدينا".

وذكرت تقارير عديدة أن اللاعب الشاب لفت أنظار العديد من أندية أوروبا من أجل ضمه الموسم المقبل.

من جهته، أوضح محمد وهبي مدرب المنتخب المغربي أن أداء لاعبه أيوب بوعدي أمام البرازيل لم يكن مفاجأة بالنسبة له.

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وقال وهبي في تصريحات نقلها موقع البطولة المغربي: "ربما كانت أول مباراة له على المستوى الدولي، ومباراة مهمة جدا في سن صغير، ومع ذلك قام بما قام به".

وأضاف "كثير من الناس يتحدثون عن السن، لكن من حيث الخبرة، لديه مباريات في الدوري الفرنسي أكثر من العديد من اللاعبين الآخرين. لديه مباريات في دوري أبطال أوروبا، وقد قدم مباراة كبيرة جدا أمام ريال مدريد الموسم الماضي".

واستطرد "بوعدي عمره 18 سنة، لكنه شخص هادئ جدا ولديه رصيد كبير من الخبرة والنضج".

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وأكمل "هل كان إشراكه مخاطرة لأنه يبلغ 18 عاما؟ لا، أنا أركز فقط على الأداء، لا أنظر إلى سن اللاعب".

وأردف "يمكن أن يكون عمره 35 سنة وإذا كان في المستوى سيلعب، ويمكن أن يكون في عمره 17 سنة وإذا كان في المستوى سيلعب".

وأتم "لست من النوع الذي يخاف من إشراك لاعب شاب. لكننا كنا متأكدين أنه سيقدم مباراة كبيرة. لم تكن هناك أي مخاطرة إطلاقا".

وفرض منتخب المغرب التعادل مع البرازيل بهدف لكل فريق في الجولة الأولى لحساب المجموعة الثالثة في كأس العالم 2026 بلقاء أقيم على ملعب ميتلايف.

المغرب كأس العالم البرازيل أيوب بوعدي
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