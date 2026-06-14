كأس العالم - تشالهان أوجلو: كنا نستحق الفوز على أستراليا

يرى هاكان تشالهان أوجلو لاعب منتخب تركيا أن فريقه كان يستحق الفوز على أستراليا.

وفازت تركيا على أستراليا بهدفين دون رد في الجولة الأولى من دور مجموعات كأس العالم 2026.

وقال تشالهان أوجلو للصحفيين عقب المباراة: "لقد سيطرنا على المباراة بالكامل ولم يتوقع أي شخص تلك النتيجة".

وواصل "خسرنا بهدفين من كرتين طويلتين لن نتمكن من التحكم فيهما، لقد لعبوا فقط على المرتدات".

وأتم "كنا نستحق الفوز ولكننا استقبلنا أهداف غير ضرورية، ولكن الأمور لم تنته بعد ولدينا مبارايات أكثر أمامنا".

وستلعب تركيا مباراتها المقبلة ضد باراجواي، بينما تلتقي أستراليا مع أمريكا.

في المباراة الأخرى من المجموعة، كانت أمريكا قد حققت الفوز على باراجواي بأربعة أهداف مقابل هدف.