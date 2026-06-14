رغم السفر إلى سياتل.. مدافع بلجيكا يغيب أمام مصر

الأحد، 14 يونيو 2026 - 14:39

كتب : FilGoal

منتخب بلجيكا قبل لقاء أوكرانيا في يورو 2024

تأكد غياب زينو ديباست مدافع منتخب بلجيكا عن مواجهة مصر يوم الاثنين رغم سفره مع الفريق إلى سياتل.

ويلعب منتخب مصر ضد بلجيكا في الجولة الأولى لمجموعات المونديال وتقام المباراة يوم الإثنين في تمام العاشرة مساء بتوقيت القاهرة.

وذكر موقع وال فوت البلجيكي أن زينو ديباست رافق المنتخب البلجيكي إلى سياتل، لكنه لم يشارك بعد في أي حصة تدريبية جماعية.

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إذ يخوض مدافع سبورتنج لشبونة مرحلة التأهيل من الإصابة.

وقد أثار قرار رودي غارسيا ضم ديباست إلى قائمة الـ26 لاعبًا المشاركين في كأس العالم 2026 الكثير من النقاش، خاصة بعد إصابته في وتر عضلة الفخذ الخلفية في المراحل الأخيرة من الموسم، حيث كان من المتوقع في البداية أن يغيب حتى شهر يوليو.

لكن المدرب فضّل اصطحابه على أمل استعادته في الوقت المناسب للأدوار الإقصائية.

ومنذ وصول المنتخب إلى سياتل، يواصل ديباست خوض تدريبات فردية، حيث شوهد وهو يستخدم الدراجة الثابتة بينما يتدرب زملاؤه.

وكان لا بد من اتخاذ قرار نهائي بشأنه، وبالفعل أعلن الاتحاد البلجيكي أن ديباست سيبقى مع المنتخب في المعسكر حتى نهاية البطولة.

وجاء في البيان: "زينو ديباست يبقى جزءًا من قائمة المنتخب البلجيكي. تم اتخاذ القرار بالتنسيق بين الطاقم الفني والطبي".

ومع ذلك، من المرجح أن يغيب ديباست عن كامل مباريات دور المجموعات، ما لم تحدث مفاجأة في تعافيه.

ويلعب منتخب بلجيكا في المجموعة السابعة رفقة منتخبات: مصر وإيران ونيوزيلندا.

قد تكون صورة ‏‏كرة قدم‏ و‏حقيبة‏‏

وتقام مباراة مصر وبلجيكا في ملعب لومين فيلد في ولاية سياتيل.

وتستضيف الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك كأس العالم خلال الفترة من 11 يونيو حتى 19 يوليو 2026.

وتأتي مواعيد مباريات المجموعة كالآتي:

الجولة الأولى

بلجيكا × مصر - 15 يونيو 2026 الساعة العاشرة مساء.

إيران × نيوزلندا - 16 يونيو 2026 الساعة الرابعة فجرا.

الجولة الثانية

بلجيكا × إيران - 21 يونيو 2026 الساعة العاشرة مساء.

نيوزلندا × مصر - 22 يونيو 2026 الساعة الرابعة فجرا.

الجولة الثالثة

نيوزلندا × بلجيكا - 27 يونيو 2026 الساعة السادسة صباحا

مصر × إيران - 27 يونيو 2026 الساعة السادسة صباحا.

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