بي بي سي: فيفا يقرر دفع راتب الحكم أرتان بعد منعه من دخول أمريكا

ذكرت هيئة الإذاعة البريطانية أن الاتحاد الدولي لكرة القدم قرر دفع مستحقات الحكم الصومالي عمر أرتان المالية كاملة بعدما مُنع من دخول الولايات المتحدة للمشاركة في إدارة مباريات كأس العالم.

وكان أرتان ضمن قائمة حكام كأس العالم 2026، لكنه لم يتمكن من المشاركة بسبب عدم السماح له بدخول الولايات المتحدة.

وأوضح التقرير أن الحكم الصومالي سيحصل على راتبه الكامل الخاص بالبطولة.

وأفاد أنه رغم عدم مشاركته في المونديال، فإن فيفا التزم بدفع مستحقاته المالية كاملة.

ويُذكر أن الحكام لا يعرفون القيمة الفعلية للأجور التي سيحصلون عليها مقابل إدارة مباريات كأس العالم، حيث تُصرف هذه المستحقات بعد انتهاء البطولة.

قبل أيام، أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم تعيين الحكم الصومالي عمر أرتان لإدارة مباراة السوبر الأوروبي 2026.

وتقام المباراة يوم 12 أغسطس في سالزبورج بين باريس سان جيرمان بطل دوري أبطال أوروبا وأستون فيلا بطل الدوري الأوروبي.

وجاء اختيار أرتان بعد تنسيق بين الاتحاد الأوروبي ونظيره الإفريقي، في إطار التعاون المشترك بين الجانبين وفقا للموقع الرسمي ليويفا.

ويعتبر أرتان أول حكم غير أوروبي يدير نهائي السوبر الأوروبي.

ويعد الحكم البالغ 34 عاما من أبرز حكام القارة الإفريقية بعد تتويجه بجائزة أفضل حكم إفريقي، ويتواجد في القائمة الدولية منذ 2018.

وأدار أرتان عددا من المباريات البارزة، أبرزها إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا 2025-2026، كما حصل على جائزة أفضل حكم في إفريقيا 2025.

وقال ألكسندر تشيفرين رئيس الاتحاد الأوروبي عبر الموقع الرسمي: "عمر أرتان حكم مميز رغم صغر سنه، وأثبت نفسه على أعلى مستوى في إفريقيا".

وأضاف "نريد إظهار تقديرنا لقدراته التحكيمية، وهذه الخطوة تعكس قيم كرة القدم في توحيد الشعوب".

من جانبه قال باتريس موتسيبي رئيس الاتحاد الإفريقي: "أرتان جعل الصومال والقارة الإفريقية فخورين بما قدمه".

وأكمل "إدارته لمباراة السوبر الأوروبي شرف كبير له وللتحكيم الإفريقي، وتجسيد لتقارب كرة القدم بين القارات".

وكان قد تم توقيف أرتان في مطار ميامي الدولي الإثنين الماضي ومنعه من دخول أمريكا ليعود إلى أسطنبول في تركيا.

وكان الحكم الصومالي قد وصل إلى مطار ميامي قبل أن يتم منعه من الدخول، دون توضيح رسمي للأسباب من جانب سلطات الهجرة الأمريكية.

ويأتي ذلك في ظل القيود المفروضة على بعض الدول، من بينها الصومال، ضمن سياسات السفر التي أقرتها الإدارة الأمريكية.

وأشار فيفا إلى أنه لا يتدخل في إجراءات الهجرة الخاصة بالدول المستضيفة، مؤكدا أن قرار منح التأشيرات أو السماح بالدخول يظل بيد السلطات المحلية.

وكان أرتان قد تم اختياره ضمن 52 حكما لإدارة مباريات كأس العالم، كما سبق له إدارة مباريات في كأس أمم إفريقيا منذ حصوله على الشارة الدولية في 2018.