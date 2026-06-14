كأس العالم - إيمرس فاي: لن نفكر في تحقيق فوز واحد فقط بالمجموعات

الأحد، 14 يونيو 2026 - 12:37

كتب : FilGoal

إيميريس فاي - كوت ديفوار

أشاد إيميرس فاي مدرب منتخب كوت ديفوار بأرضية ملعب مباراة فريقه ضد الإكوادور.

ويستعد منتخب كوت ديفوار لمواجهة الإكوادور على ملعب لينكولن فينانشال فيلد في الجولة الأولى من دور مجموعات كأس العالم 2026.

وقال فاي خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "لا نسطيع الانتظار على بداية مشاركتنا في كأس العالم، لقد حضرنا كثيرا ونحن متشوقون للمشاركة في البطولة".

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وتابع "نشعر أننا نمر بلحظة خاصة جدا ونحن سعداء لأننا نقترب من المباراة الأولى، نحن معتادون على الملاعب الكبيرة لكن عندما دخلنا أرض الملعب أعجبنا كثيرا وسعدنا بجودته".

وتابع "التأهل بثلاث نقاط ليس مؤكدا بنسبة 100%، وهذه ليست العقلية التي ستدخل بها البطولة ولا نريد الدخول في حسابات، يوم الأحد نريد الحصول على النقاط الثلاث وهذا لن يمنعنا من اللعب بطريقتنا، لن نفكر في أن ذلك وحده قد يؤهلنا لدور الـ 32".

وأضاف "كل لاعب جاهز لخوض المباراة، نتوقع مباراة صعبة في هذا المستوى من المنافسة وستحسم عن طريق التفاصيل الصغيرة، نحتاج جميعنا للتركيز من البداية للنهاية وأن نستغل الفرص التي سنحصل عليها".

ويتواجد منتخب كوت ديفوار في المجموعة مع الإكوادور وألمانيا وكوراساو.

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