كأس العالم - بن سبعيني يتعافى قبل مواجهة الأرجنتين

الأحد، 14 يونيو 2026 - 11:57

كتب : FilGoal

رامي بن سبعيني - الجزائر - السنغال

تلقى المنتخب الجزائري دفعة معنوية وفنية قبل أقل من 72 ساعة على بداية مشواره في كأس العالم، بعد تعافي المخضرم رامي بن سبعيني.

ويصطدم منتخب الجزائر بنظيره الأرجنتيني حامل اللقب يوم الأربعاء في الجولة الافتتاحية.

وذكرت جريدة الشروق الجزائرية أن بن سبعيني شارك مجددا في التدريبات الجماعية، بعد تعافيه التام من الإصابة التي أبعدته عن التدريبات خلال الأيام القليلة الماضية.

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وكان بن سبعيني قد غاب عن الاختبار الودي الأخير أمام بوليفيا بسبب آلام في الكاحل، مما استدعى خضوعه لبرنامج علاجي مكثف وفترة تأهيل خاصة تحت إشراف وتوجيهات الطاقم الطبي للمنتخب، التي تكللت بالنجاح.

وشارك بن سبعيني بشكل طبيعي وعادي في التمارين الجماعية والمناورات التكتيكية إلى جانب بقية زملائه، مما يبدد المخاوف ويؤكد جاهزيته البدنية.

وتأتي عودة مدافع بروسيا دورتموند كأبرز مكسب للجهاز الفني بقيادة فلاديمير بيتكوفيتش قبل ساعات من دخول المعترك العالمي.

ويتواجد منتخب الجزائر ضمن مجموعة واحدة رفقة الأرجنتين والأردن والنمسا.

الجزائر الأرجنتين كأس العالم رامي بن سبعيني
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