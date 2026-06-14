كأس العالم - دي بروين يتحدث عن مواجهة صلاح ومرموش

يتطلع كيفن دي بروين نجم منتخب بلجيكا للتنافس مع محمد صلاح قائد منتخب مصر في المواجهة المرتقبة بين الفريقين.

ويصطدم منتخب بلجيكا بنظيره المصري في الجولة الافتتاحية لكأس العالم يوم الاثنين.

وقال دي بروين في تصريحات للصحفيين: "سيكون من الرائع أن أرى صلاح مجددا، وكذلك عمر مرموش".

وأضاف "لقد لعبت ضد صلاح لمدة 10 سنوات، وكان أبناؤنا يدرسون في المدرسة نفسها، لذلك كنت أراه من وقت لآخر. إنه شخص لطيف للغاية".

وتابع "سيكون من الجميل أن ألتقي به مجددًا، وسيكون رائعًا أيضًا أن نتنافس ضد بعضنا البعض مرة أخرى".

وتزامل دي بروين مع مرموش في صفوف مانشستر سيتي لنصف موسم، قبل رحيله إلى نابولي الصيف الماضي.

ويلعب منتخب بلجيكا في المجموعة السابعة رفقة منتخبات: مصر وإيران ونيوزيلندا.

وتستضيف الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك كأس العالم خلال الفترة من 11 يونيو حتى 19 يوليو 2026.

وتأتي مواعيد مباريات المجموعة كالآتي:

الجولة الأولى

بلجيكا × مصر - 15 يونيو 2026 الساعة العاشرة مساء.

إيران × نيوزلندا - 16 يونيو 2026 الساعة الرابعة فجرا.

الجولة الثانية

بلجيكا × إيران - 21 يونيو 2026 الساعة العاشرة مساء.

نيوزلندا × مصر - 22 يونيو 2026 الساعة الرابعة فجرا.

الجولة الثالثة

نيوزلندا × بلجيكا - 27 يونيو 2026 الساعة السادسة صباحا

مصر × إيران - 27 يونيو 2026 الساعة السادسة صباحا.