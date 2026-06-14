كأس العالم - دي بروين يتحدث عن مواجهة صلاح ومرموش

الأحد، 14 يونيو 2026 - 11:49

كتب : FilGoal

مصر - بلجيكا

يتطلع كيفن دي بروين نجم منتخب بلجيكا للتنافس مع محمد صلاح قائد منتخب مصر في المواجهة المرتقبة بين الفريقين.

ويصطدم منتخب بلجيكا بنظيره المصري في الجولة الافتتاحية لكأس العالم يوم الاثنين.

وقال دي بروين في تصريحات للصحفيين: "سيكون من الرائع أن أرى صلاح مجددا، وكذلك عمر مرموش".

أخبار متعلقة:
كأس العالم - مؤتمر كومان: ديباي جاهز.. وأخبرت اللاعبين بالتشكيل منذ يومين كأس العالم - مدرب المغرب: أريد الذهاب إلى ما هو أبعد من نصف النهائي كيميتش: هذا هو هدفنا الأكبر في كأس العالم كأس العالم - ناجلسمان: مواجهة كوراساو مثل الدور الأول بكأس ألمانيا.. وهذا موقف نوير

وأضاف "لقد لعبت ضد صلاح لمدة 10 سنوات، وكان أبناؤنا يدرسون في المدرسة نفسها، لذلك كنت أراه من وقت لآخر. إنه شخص لطيف للغاية".

وتابع "سيكون من الجميل أن ألتقي به مجددًا، وسيكون رائعًا أيضًا أن نتنافس ضد بعضنا البعض مرة أخرى".

وتزامل دي بروين مع مرموش في صفوف مانشستر سيتي لنصف موسم، قبل رحيله إلى نابولي الصيف الماضي.

ويلعب منتخب بلجيكا في المجموعة السابعة رفقة منتخبات: مصر وإيران ونيوزيلندا.

وتستضيف الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك كأس العالم خلال الفترة من 11 يونيو حتى 19 يوليو 2026.

وتأتي مواعيد مباريات المجموعة كالآتي:

الجولة الأولى

بلجيكا × مصر - 15 يونيو 2026 الساعة العاشرة مساء.

إيران × نيوزلندا - 16 يونيو 2026 الساعة الرابعة فجرا.

الجولة الثانية

بلجيكا × إيران - 21 يونيو 2026 الساعة العاشرة مساء.

نيوزلندا × مصر - 22 يونيو 2026 الساعة الرابعة فجرا.

الجولة الثالثة

نيوزلندا × بلجيكا - 27 يونيو 2026 الساعة السادسة صباحا

مصر × إيران - 27 يونيو 2026 الساعة السادسة صباحا.

محمد صلاح كيفن دي بروين عمر مرموش
نرشح لكم
منافس مصر - رئيس الاتحاد الإيراني يوجه انتقادات لتنظيم الولايات المتحدة لكأس العالم كأس العالم - دي يونج: لدي حماس هائل للمشاركة في البطولة.. وغيابي عن اليورو يمنحي حافزا إضافيا أيوب بوعدي: سعيد باهتمام بعض الأندية بضمي ولكن كأس العالم - تشالهان أوجلو: كنا نستحق الفوز على أستراليا رغم السفر إلى سياتل.. مدافع بلجيكا يغيب أمام مصر كأس العالم - مدرب أستراليا: كان بإمكاننا التسجيل أكثر ضد تركيا.. وبنينا فريقا ليحقق الفوز كأس العالم - وهبي: مشاركة بوعدي أمام البرازيل لم تكن مخاطرة بي بي سي: فيفا يقرر دفع راتب الحكم أرتان بعد منعه من دخول أمريكا
أخر الأخبار
تقرير: جفارديول يجدد عقده مع مانشستر سيتي ويغلق الباب أمام ريال مدريد 10 دقيقة | الكرة الأوروبية
ماركا: أربيلوا يقترب من تولي تدريب فولام 26 دقيقة | الدوري الإنجليزي
منافس مصر - رئيس الاتحاد الإيراني يوجه انتقادات لتنظيم الولايات المتحدة لكأس العالم 28 دقيقة | في المونديال
آس: رغم اقترابه من نيوكاسل.. ريال مدريد ينجح في الاحتفاظ ببند حق شراء فيكتور مونيوز 54 دقيقة | الدوري الإسباني
سبورت: ريال مدريد دخل سباق التعاقد مع كوكوريا ساعة | ميركاتو
كأس العالم - دي يونج: لدي حماس هائل للمشاركة في البطولة.. وغيابي عن اليورو يمنحي حافزا إضافيا ساعة | في المونديال
أيوب بوعدي: سعيد باهتمام بعض الأندية بضمي ولكن ساعة | في المونديال
ريجيكامف يصل تونس لتدريب الترجي 2 ساعة | الكرة الإفريقية
الأكثر مشاهدة
1 تقرير مغربي: عموتة رفض رفع طلباته المالية لتدريب الأهلي.. و3 شروط له 2 في الجول يكشف التفاصيل المالية لعقد شراء برشلونة لـ حمزة عبد الكريم 3 بعد فقدان وعيه من جديد.. طبيب منتخب الدنمارك يكشف مستجدات حالة كريستيان إريكسن 4 خبر في الجول - الحسين عموتة يوقع عقود تدريب الأهلي
/articles/530898/كأس-العالم-دي-بروين-يتحدث-عن-مواجهة-صلاح-ومرموش