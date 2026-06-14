كيميتش: هذا هو هدفنا الأكبر في كأس العالم

الأحد، 14 يونيو 2026 - 11:14

كتب : FilGoal

نيكو ويليامز - إسبانيا - يوشوا كيميتش - ألمانيا

أوضح يوشوا كيميش قائد منتخب ألمانيا أن هدف منتخب بلاده الأكبر هو استعادة أمجاد المانشافت في كأس العالم.

ولم ينجح منتخب ألمانيا في عبور مرحلة المجموعات في نسختي 2018 و2022، بعدما توج بطلا لمونديال 2014.

وقال كيميتش في تصريحات لجريدة بيلد: "نريد أن نجعل ألمانيا فخورة بنا مجددًا. هذا هو هدفنا الأكبر".

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واستمر "نحن ندرك أننا نمثل بلدنا بأكمله هنا. ويمكنك أن تشعر بأن خوض بطولة كبرى مع منتخب ألمانيا أمر مختلف تمامًا".

ويستعد الألمان لمواجهة منتخب كوراساو في الجولة الافتتاحية للمونديال يوم الأحد.

وأضاف لاعب بايرن ميونيخ "لدينا فرصة كبيرة لإشعال الحماس ونشر الفرح في ألمانيا. وبصفتي القائد، أصبح دوري أكثر خصوصية قليلًا".

وتابع "أشعر بقدر كبير من الطاقة الإيجابية داخل المنتخب. وإذا قدمنا أفضل ما لدينا ولعبنا بقلب وعزيمة وشغف، فقد نتمكن من نقل هذه الطاقة إلى جميع أنحاء البلاد ومنحها دفعة مماثلة لتلك التي صنعها كأس العالم 2006".

وواصل "لقد عشت تلك البطولة وأنا طفل وشهدت أجواءها عن قرب. وستكون هناك أيضًا لحظات نعاني فيها على أرض الملعب، لكن معرفة أن البلاد بأكملها تقف خلفنا يمكن أن تمنحنا دعمًا هائلًا".

توج منتخب ألمانيا بلقب كأس العالم 4 مرات، ليتقاسم مع منتخب إيطاليا المركز الثاني في قائمة أكثر المنتخبات تتويجاً باللقب بعد البرازيل صاحبة الـ5 ألقاب.

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