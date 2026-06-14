كأس العالم - أصغر هداف.. إيرانكوندا رجل مباراة أستراليا ضد تركيا

الأحد، 14 يونيو 2026 - 09:49

كتب : FilGoal

نيستوري إيرانكوندا - أستراليا - تركيا

فاز نيستوري إيرانكوندا مهاجم أستراليا بجائزة رجل المباراة ضد تركيا في مباراة لحساب الجولة الرابعة من كأس العالم 2026.

وانتصر منتخب أستراليا بنتيجة 2-0 على تركيا في لقاء أقيم بمدينة فانكوفر الكندية.

وسجل إيرانكوندا الهدف الأول بعد مجهود واستلام وتسديدة رائعة في الدقيقة 27.

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اللاعب البالغ 20 عاما شارك لمدة 61 دقيقة فقط وسجل هدفا من تسديدتين على المرمى التركي.

ومرر 5 كرات صحيحة من أصل 7، وتحصل على خطأ لصالحه وفاز بصراع هوائي مرتين من أصل 5.

وأصبح إيرانكوندا أصغر لاعب أسترالي في التاريخ يسجل بكأس العالم.

الفوز رفع رصيد أستراليا لـ 3 نقاط خلف أمريكا بفارق الأهداف بعدما فازت على باراجواي بنتيجة 4-1.

وسيلتقي منتخبا أمريكا وأستراليا من أجل الصدارة في الجولة الثانية، فيما ستكون مباراة تركيا وباراجواي بعنوان لقاء الجريحين.

وللمرة الثالثة يحقق منتخب أستراليا الفوز على منتخب أوروبي في كأس العالم بعد الفوز على صربيا والدنمارك من قبل.

وللمرة الثانية تبدأ أستراليا مشوارها في كأس العالم بفوز منذ نسخة 2006 عندما فازوا على اليابان بنتيجة 3-1 آنذاك.

في المقابل عودة تركيا لكأس العالم بعد غياب 24 عاما منذ 2002 لم تكن جيدة بتكبد الخسارة الخامسة.

كأس العالم تركيا أمريكا أستراليا نيستوري إيرانكوندا
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