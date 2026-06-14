كأس العالم - مدرب اسكتلندا: كان بإمكاننا الفوز بنتيجة أكبر أمام هايتي

الأحد، 14 يونيو 2026 - 08:15

كتب : FilGoal

ستيف كلارك - اسكتلندا

يرى ستيف كلارك مدرب اسكتلندا أن فريقه كان بإمكانه الفوز على هايتي بنتيجة أكبر.

وانتصر المنتخب الاسكتلندي على هايتي بهدف دون رد ضمن الجولة الأولى لحساب المجموعة الثالثة.

وقال ستيف كلارك مدرب اسكتلندا عبر بي إن سبورتس: "حققنا انتصارا مهما وقدمنا أداء جيدا. صنعنا العديد من الفرص، وكان بإمكاننا ترجمتها إلى أهداف أكثر. أنا سعيد بالمستوى الذي قدمه الفريق إلى حد كبير".

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وأضاف "واجهنا بعض الصعوبات خلال المباراة، لكن هذا أمر طبيعي في بطولة مثل كأس العالم. المجموعة ليست سهلة والجميع تابع شدة المنافسة".

وأتم تصريحاته "يجب على اللاعبين الاستمتاع بما حققوه اليوم والاستمتاع بالأجواء العامة. في نهاية المطاف كان يوما جميلا، والأجواء كانت رائعة".

وسجل جون ماكجين هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 28 من عمر الشوط الأول.

اسكتلندا حققت انتصارها الأول في كأس العالم منذ الفوز على السويد 2-1 في دور المجموعات بكأس العالم 1990.

وعادت اسكتلندا للمشاركة في كأس العالم بعد غياب 28 عاما، إذ شاركت في نسخة 1998 بفرنسا.

بينما عادت هايتي للتواجد في كأس العالم بعد غياب 52 عاما وتحديدا منذ نسخة 1974.

الفوز منح اسكتلندا صدارة المجموعة الثالثة برصيد 3 نقاط، بعدما استفادت من تعادل المغرب ضد البرازيل.

كأس العالم اسكتلندا هايتي
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