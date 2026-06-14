كأس العالم - مدرب هايتي: خسرنا أمام الخصم الأسهل.. وينتظرنا جبل شاهق

الأحد، 14 يونيو 2026 - 07:53

كتب : FilGoal

اسكتلندا ضد هايتي

يشعر ستيف مونييه مدرب هايتي بالحسرة بعد خسارة فريقه أمام اسكتلندا بكأس العالم.

وانتصر المنتخب الاسكتلندي على هايتي بهدف دون رد ضمن الجولة الأولى لحساب المجموعة الثالثة.

وقال مونييه عبر بي إن سبورتس: "أشعر بالفخر بلاعبي منتخب هايتي، لكن لسوء الحظ خسرنا مباراة اسكتلندا. إنها خيبة أمل كبيرة، لكن لا تزال أمامنا مباراتان وسنحاول كتابة قصة أفضل في المواجهة المقبلة".

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وأضاف "كنا قريبين للغاية من تعديل النتيجة، ويجب أن نأخذ هذه الإيجابيات في الاعتبار. منتخب هايتي قدم أداء جيدا رغم الخسارة".

وشدد "اللعب أمام البرازيل والمغرب سيكون صعبا للغاية. لقد واجهنا المنتخب الأسهل في هذه المجموعة، وهناك جبل شاهق ينتظرنا في المباراة المقبلة (البرازيل) لكن منتخب هايتي أثبت أنه خصم لا يُستهان به".

وأتم تصريحاته "تحدثت مع اللاعبين وطالبتهم بعدم الاستسلام والقتال حتى الدقيقة الأخيرة. عندما تغيب خمسة عقود عن هذه المنافسة ثم تعود إليها، عليك أن تُقدر كل دقيقة فيها. نحن نمثل الشعب الهايتي ونعد سفراء له، رغم الخسارة المخيبة للآمال".

وسجل جون ماكجين هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 28 من عمر الشوط الأول.

اسكتلندا حققت انتصارها الأول في كأس العالم منذ الفوز على السويد 2-1 في دور المجموعات بكأس العالم 1990.

وعادت اسكتلندا للمشاركة في كأس العالم بعد غياب 28 عاما، إذ شاركت في نسخة 1998 بفرنسا.

بينما عادت هايتي للتواجد في كأس العالم بعد غياب 52 عاما وتحديدا منذ نسخة 1974.

الفوز منح اسكتلندا صدارة المجموعة الثالثة برصيد 3 نقاط، بعدما استفادت من تعادل المغرب ضد البرازيل.

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