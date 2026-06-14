كأس العالم - ماكجين رجل مباراة اسكتلندا ضد هايتي

الأحد، 14 يونيو 2026 - 07:22

كتب : FilGoal

جون ماكجين - اسكتلندا ضد هايتي

حصد جون ماكجين لاعب منتخب اسكتلندا على رجل مباراة فريقه ضد هايتي.

وانتصر المنتخب الاسكتلندي على هايتي بهدف دون رد ضمن الجولة الأولى لحساب المجموعة الثالثة.

وسجل جون ماكجين لاعب أستون فيلا هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 28 من عمر الشوط الأول.

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وتعود آخر أهداف اسكتلندا في كأس العالم قبل هدف ماكجين إلى ما يقارب 28 عاما، عبر كريج يرلي أمام النرويج في كأس العالم 1998 بفرنسا.

اسكتلندا حققت انتصارها الأول في كأس العالم منذ الفوز على السويد 2-1 في دور المجموعات بكأس العالم 1990.

وعادت اسكتلندا للمشاركة في كأس العالم بعد غياب 28 عاما، إذ شاركت في نسخة 1998 بفرنسا.

بينما عادت هايتي للتواجد في كأس العالم بعد غياب 52 عاما وتحديدا منذ نسخة 1974.

الفوز منح اسكتلندا صدارة المجموعة الثالثة برصيد 3 نقاط، بعدما استفادت من تعادل المغرب ضد البرازيل

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ماذا قدم ماكجين أمام هايتي؟

سجل: هدف

التمريرات المفتاحية: 1

المراوغات الناجحة: 1 من 3

التمريرات الدقيقة: 10 من 11 (91%)

التمريرات الدقيقة في نصف ملعب المنافس: 9 من 9 (100%)

الكرات الطويلة الناجحة: 1 من 1 (100%).

كأس العالم اسكتلندا هايتي
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