أيوب بوعدي.. "دحيح" المغرب

وسط جماهير نادي ليل، يتردد سؤال يحمل قدراً كبيراً من الإعجاب والسخرية اللطيفة هل يملك الفريق موهبة كروية استثنائية، أم لديه نسخة جديدة من أينشتاين؟

ذلك أن قصة المغربي أيوب بوعدي لا تشبه القصص المعتادة للاعبي كرة القدم، فهي حكاية شاب جمع بين نبوغ العقل وسحر الموهبة الكروية، فلفت الأنظار داخل فصول الدراسة كما فعل فوق الميدان، ليصبح في سنوات قليلة أحد أكثر الأسماء إثارة للاهتمام في فرنسا والمغرب معاً.

وتألق المغربي صاحب الـ18 ربيعا في افتتاحية أسود الأطلس في مونديال 2026.

وفرض منتخب المغرب التعادل مع البرازيل بهدف لكل فريق في الجولة الأولى لحساب المجموعة الثالثة في كأس العالم 2026 بلقاء أقيم على ملعب ميتلايف.

ويستعرض FilGoal.com قصة أيوب بوعدي الذي أبهر الجميع بعد تألقه أمام البرازيل في عمر 18 سنة فقط

طفل أوليمبي أم دحيح

وُلد أيوب بوعدي في الثاني من أكتوبر عام 2007 بمدينة سينليس الفرنسية، ونشأ في "كريل" داخل أسرة مغربية حافظت على ارتباطها بجذورها وثقافتها الأصلية.

ويعد والده حسن بوعدي لاعب كرة يد سابقًا ونائبًا لرئيس بلدية كريل، ومنذ سنواته الأولى، لم يكن أيوب طفلًا عاديًا، إذ كان متقدمًا دراسيًا عن زملائه، ويظهر قدرًا كبيرًا من النضج في تصرفاته وطريقة تفكيره.

حتى أن معلميه لاحظوا مبكرًا اهتمامه بالتفاصيل الصغيرة المتعلقة بتنظيم يومه ونظامه الغذائي ومواعيد نومه، وهي أمور نادرًا ما تشغل طفلًا في مثل سنه.

ولم تكن كرة القدم هي الرياضة الوحيدة في حياته، إذ لعب أيوب الجمباز والسباحة والتنس والريشة الطائرة، كما مارس كرة اليد التي لعبها والده من قبل.

بالإضافة إلى اهتمامه بالدراسة الذي لم يكن أقل من اهتمامه بالرياضة، كما حقق نتائج متميزة طوال سنواته الدراسية، وفاز عام 2023 بمسابقة الخطابة الخاصة بمراكز التكوين الفرنسية داخل قصر الإليزيه بحضور بريجيت ماكرون زوجة الرئيس الفرنسي.

وبين عشرات المشاركين، نجح في الفوز بالمركز الأول بفضل حضوره وثقته وطريقته.

وفي العام نفسه، حقق تفوقاً دراسياً لافتاً بعدما اجتاز امتحانات الثانوية الفرنسية قبل عام كامل من أبناء جيله، كما وحصل على شهادة البكالوريوس بتفوق وهو في السادسة عشرة من عمره، قبل أن يواصل دراسة الرياضيات.

"دراسة الرياضيات تساعدني على فهم اللعبة بصورة أسرع، لأنها تعزز قدرتي على التحليل واتخاذ القرار".

موهبة ليل

عشق أيوب الكرة منذ أن كان في الخامسة من عمره ليبدأ مسيرته داخل نادي كريل، حيث أمضى سنواته الأولى من 2012-2021 في تعلم أساسيات اللعبة.

وفي صيف عام 2021، اتخذ الخطوة الأهم في مسيرته بالانتقال إلى أكاديمية نادي ليل، أحد أبرز الأندية الفرنسية في تطوير المواهب الشابة التي أخرجت البلجيكي إيدن هازارد.

وهناك واصل تقدمه السريع بصورة أذهلت المدربين داخل النادي، فانتقل من فريق إلى آخر دون أن يجد صعوبة في التأقلم، إذ كان يمتلك فهمًا تكتيكيًا وقدرة على استيعاب التعليمات أكبر بكثير من عمره الحقيقي.

في أغسطس 2023 وقّع أول عقد احترافي له مع نادي ليل وهو لم يتجاوز الخامسة عشرة من عمره، في خطوة عكست قناعة إدارة النادي بأنها أمام جوهرة استثنائية ينبغي الحفاظ عليها.

وبعد أسابيع قليلة فقط، بدأت الجماهير الفرنسية تتعرف على الاسم الجديد عندما شارك لأول مرة مع الفريق الأول في مواجهة كي كلاكسفيك ضمن بطولة دوري المؤتمر الأوروبي.

ودخل بوعدي تاريخ النادي الفرنسي في تلك الليلة بعدما أصبح أصغر لاعب يخوض مباراة رسمية مع ليل، محطماً رقماً صمد لمدة 45 عاماً، كما إنه أصغر لاعب يبدأ مسيرته الأوروبية في تاريخ النادي.

حينها، لم يخفِ المدرب البرتغالي باولو فونسيكا دهشته من الطريقة التي يتعامل بها اللاعب مع المباريات الكبرى، مؤكداً أن ما يقدمه في هذا العمر "ليس أمراً طبيعياً".

لم أحصل على قميص مودريتش

وبعد 17 يوماً فقط، شارك لأول مرة في الدوري الفرنسي أمام بريست، أصبح أصغر لاعب يشارك في الدوري الفرنسي منذ عام 1981.

وبدأ مرحلة جديدة من تطوره، وعلى الرغم من صغر سنه، فإن المدربين لم يتعاملوا معه باعتباره لاعبًا يحتاج إلى الحماية أو دقائق، بل كموهبة تفرض نفسها على الجميع.

وبمرور الوقت، بدأت دقائق مشاركاته في الازدياد، وارتفعت معه درجة الإعجاب بما يقدمه داخل أرض الملعب مع النادي الفرنسي.

جاءت لحظة التألق الحقيقية في أكتوبر 2024، حين شارك أساسيًا أمام ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا في يوم عيد ميلاده السابع عشر.

ولم يكتفِ بالمشاركة أمام النادي الملكي، بل قدم مباراة مذهلة أظهرت موهبته، ولعب المغربي بثقة كبيرة، ونجح في تمرير 43 كرة صحيحة من أصل 44، ليصبح حديث الصحافة الفرنسية والأوروبية في اليوم التالي.

ووصف كثيرون أداءه بأنه أداء لاعب مخضرم تجاوز الثلاثين من عمره، وليس شابًا يخوض مازال يتلمس خطواته الأولى.

وتحدث الحارس الفرنسي لوكاس شوفالييه بإعجاب كبير عن مستواه، مؤكداً أن أداءه أمام ريال مدريد كان استثنائياً، وأن تلك المباراة ستظل ذكرى لا تُنسى بالنسبة إليه.

وقال المدرب برونو جينيسيو إن كرة القدم أحياناً تختصر كل شيء في ليلة واحدة، لكن تلك الليلة لم تكن مجرد صدفة بالنسبة إلى بوعدي، بل كانت نتيجة سنوات من العمل بذكاء.

وقال أيوب عقب المباراة: "لطالما كان إنييستا ومودريتش قدوتي، كنتُ متحمسًا للغاية لدرجة أنني لم ألحظ مودريتش حتى في نهاية المباراة، لم أحصل حتى على قميص (يضحك)".

"الكابيتانو" الصغير مطلب مغربي

وبعد أيام قليلة، أصبح ثاني أصغر لاعب في تاريخ الدوري الفرنسي يصنع هدفاً بعد إدواردو كامافينجا، ثم قدم عرضاً رائعاً أمام يوفنتوس اختير بعده أفضل لاعب في المباراة، قبل أن يصبح ثالث أصغر لاعب يمثل منتخب فرنسا تحت 21 عاماً.

واصل بوعدي تطوره خلال موسم 2025-2026، وأصبح لا غنى عنه داخل تشكيلة ليل، كما ارتدى شارة القيادة في إحدى المباريات الودية، بالإضافة إلى دخوله ضمن قائمة أفضل المواهب الشابة في العالم بحلوله بالمركز التاسع في ترتيب جائزة كوبا لعام 2025.

وخلال الموسم نفسه، أصبح أصغر لاعب في تاريخ ليل يصل إلى 50 مباراة في الدوري الفرنسي، كما كافأه ليل بتمديد عقده حتى عام 2029.

ورغم كل هذا النضج والتألق، لم تكن رحلة بوعدي خالية من الأخطاء، فحماسه الزائد ورغبته في القيام بكل شيء بنفسه جعلاه يقع أحياناً في بعض الهفوات الطبيعية للاعب صغير السن.

كما حدث في مواجهة شتورم جراتس بدوري الأبطال عندما ارتبط اسمه بهدفين استقبلهما فريقه. إلا أن تلك اللحظات لم تُنظر إليها باعتبارها فشل، بل باعتبارها جزءاً من عملية التعلم التي يحتاج إليها أي لاعب صغير السن.

قهر فرنسا

وعلى الصعيد الدولي، تبدو قصة أيوب بوعدي أكثر إثارة، إذ مثل منتخبات فرنسا للفئات السنية المختلفة بداية من منتخب تحت 16 عامًا، مرورًا بمنتخبات تحت 17 و18 و20 و21 عامًا.

وأكد جيرالد باتيكل، مدرب منتخب فرنسا تحت 21 عاماً، أن ذكاء بوعدي يخدمه على مستويات متعددة، مشيراً إلى أنه يعرف كيف يتعامل مع الآخرين، ويحافظ على التوازن داخل غرفة الملابس، ويتحدث بالنبرة المناسبة وفي التوقيت المناسب، وهي صفات نادراً ما تجتمع في لاعب لم يبلغ عامه الثامن عشر.

وكان يُنظر إليه دائما على أنه أحد أبرز الأسماء المرشحة لتمثيل المنتخب الفرنسي الأول مستقبلًا.

لكن في المقابل، لم يتوقف الاتحاد المغربي عن محاولاته لإقناع اللاعب بتمثيل بلده الأصلي، ودخلت عدة أسماء بارزة على خط المفاوضات، وتحوّل الملف إلى قضية تحظى بمتابعة إعلامية كبيرة في فرنسا والمغرب على حد سواء.

وتمسك الفرنسيون بإحدى أكبر مواهبهم، ومن ناحية أخرى كثف المغاربة اتصالاتهم باللاعب وعائلته، مؤكدين أن مشروع أسود الأطلس المستقبلي يحتاج إلى لاعب بمواصفاته.

واستمر الجدل حول بوعدي لأشهر طويلة، إلى أن حسم النجم الشاب قراره النهائي في عام 2026 باختيار تمثيل المنتخب المغربي.

كان القرار بمثابة انتصار كبير للمغرب وخسارة مؤلمة للكرة الفرنسية، لأن الحديث كان يدور عن لاعب يمتلك كل المقومات التي تؤهله ليكون أحد أفضل لاعبي الوسط في العالم خلال السنوات المقبلة.

وبعد استكمال الإجراءات القانونية المتعلقة بتغيير الجنسية الرياضية، شارك في 3 مباريات ودية أمام بوروندي ومدغشقر والنرويج، وتم استدعاؤه رسميًا للمشاركة مع منتخب المغرب في كأس العالم 2026، لتبدأ صفحة جديدة في مسيرته الدولية.

لاعب في الـ 30 من عمره

أما أهم ما يميز النجم المغرب داخل الملعب، هو شعور المتابع بأنه يشاهد لاعبًا أكبر بكثير من عمره الحقيقي، فهو دائمًا مرفوع الرأس، يقرأ الملعب بصورة استثنائية، ويتخذ قراراته بسرعة وهدوء.

يتمتع بجودة عالية في التمرير، سواء على المسافات القصيرة أو الطويلة، ويملك قدرة كبيرة على الخروج بالكرة تحت الضغط وكسر خطوط المنافس.

كما أنه منضبط تكتيكيًا، يعرف متى يتقدم ومتى يتراجع، ويؤدي أدواره الدفاعية والهجومية بالقدر نفسه من التركيز.

ورغم أنه لا يسجل كثيرًا ولا يصنع أرقامًا هجومية ضخمة، فإن تأثيره على أداء الفريق يتجاوز الأرقام التقليدية، لأنه اللاعب الذي يمنح من حوله الاستقرار ويجعل المنظومة بأكملها تعمل بكفاءة أكبر.

وأجمع زملاؤه ومدربوه أجمعوا على الإشادة بموهبته، ووصفه زميله بنجامين أندريه بأنه لاعب يتعلم أسرع من الجميع ويتمتع بعقلية مثالية.

بينما قال النجم الفرنسي سمير نصري إن بوعدي يلعب بعقل لاعب في الثلاثين من عمره، لما يمتلكه من هدوء واتزان ودقة فنية وذكاء تكتيكي.

بوسكيتس يلعب أمام السامبا

قدّم النجم المغربي الشاب أيوب بوعدي أداءً مميزًا أمام البرازيل، وظهر اللاعب بنضج تكتيكي كبير وقدرة عالية على قراءة اللعب، مما منحه حضورًا قويًا طوال فترات اللقاء وجعله عنصرًا مؤثرًا في التحول بالكرة وضبط إيقاع اللعب الجماعي.

وعلى مستوى التمرير وبناء اللعب، حيث لمس الكرة في 86 مناسبة، وبلغت نسبة نجاح تمريراته 91%، وبلغت دقة الكرات الطويلة 100%.

ولم يقتصر تألق النجم المغربي على الجانب الهجومي فحسب، بل كان سدًا منيعًا في الشق الدفاعي بفضل روحه القتالية العالية وتمركزة الذكي، إذ تمكن من الفوز بـ 9 صراعات ثنائية واستعاد الاستحواذ على الكرة لصالح فريقه في 6 مناسبات.

وكما نجح في تنفيذ 4 تدخلات دفاعية ناجحة، إلى جانب قدرته على الاحتفاظ بالكرة والمراوغة بنجاح في 3 محاولات من أصل 5.

وفي افتتاحية مشوار أسود الأطلس، تأكد للجميع أن الضجة التي صاحبت اسمه لم تكن مبالغاً فيها، فصاحب الثمانية عشر عاماً قدم واحدة من أكثر المباريات نضجاً في مسيرته الصغيرة، وساهم في خروج "أسود الأطلس" بتعادل ثمين أمام السامبا.

حتى أنه سرق الأضواء من إسماعيل صيباري -صاحب الهدف- بهدوئه المعتاد، ويقدم نفسه للعالم باعتباره أحد أبرز اكتشافات البطولة.