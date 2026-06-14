فازت اسكتلندا على هايتي لتحقق انتصارها الأول في كأس العالم منذ نسخة 1990 بإيطاليا.

وانتصر المنتخب الاسكتلندي على هايتي بهدف دون رد ضمن الجولة الأولى لحساب المجموعة الثالثة.

وسجل جون ماكجين هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 28 من عمر الشوط الأول.

اسكتلندا حققت انتصارها الأول في كأس العالم منذ الفوز على السويد 2-1 في دور المجموعات بكأس العالم 1990.

وعادت اسكتلندا للمشاركة في كأس العالم بعد غياب 28 عاما، إذ شاركت في نسخة 1998 بفرنسا.

بينما عادت هايتي للتواجد في كأس العالم بعد غياب 52 عاما وتحديدا منذ نسخة 1974.

الفوز منح اسكتلندا صدارة المجموعة الثالثة برصيد 3 نقاط، بعدما استفادت من تعادل المغرب ضد البرازيل.

نظارة جاك

جون ماكجين سجل هدف اسكتلندا في شباك هايتي وأسرع للقيام باحتفاله المميز المعروف "Goggles Celebration" أو "احتفال النظارة" والذي يحمل قصة إنسانية مؤثرة مرتبطة بابن شقيقه "جاك".

ويعاني جاك من ضعف في النظر، ما اضطره إلى ارتداء نظارات واقية أثناء ممارسة كرة القدم، و ان الطفل يشعر بالضيق بعد اكتشاف حاجته إلى ارتداء هذه النظارات خلال المباريات.

وقال ماكجين عن هذا الاحتفال "ابن أخي لديه ضعف في النظر ويضطر لارتداء النظارات أثناء لعب كرة القدم، لذلك قررت أن أؤدي هذه الحركة عندما أسجل دعما له"

ومن هنا جاءت فكرة ماكجين، إذ بدأ الاحتفال بتسجيل الأهداف عبر وضع إبهاميه حول عينيه في إشارة إلى النظارات، دعما لابن شقيقه ومساعدته على اكتساب المزيد من الثقة وعدم الشعور بالاختلاف عن زملائه في الملعب.

ومع مرور الوقت، تحول الاحتفال إلى علامة مميزة لنجم أستون فيلا ومنتخب اسكتلندا، وانتشر بين زملاء جاك وأصدقائه.

ماكجين لم يجعل جاك وحده سعيدا بعد هذه المباراة ولكن اسكتلندا بأكملها بهدما تذوقت طعم الانتصارات في كأس العالم لأول مرة منذ الفوز على السويد 2-1 في مونديال إيطاليا 1990.



























التشكيل

تواجد الثنائي أندرو روبرتسون، وسكوت ماكتوميناي في التشكيل الأساسي لمنتخب اسكتلندا في مواجهة هايتي.

ماكتومناي كان بمثابة المفاجأة السارة في تشكيل اسكتلندا بعدما كانت مشاركته في المباراة محل شك.

في المقابل تواجد ويلسون إيسيدور مهاجم سندرلاند، وجان رينسر بيليجارد لاعب وسط ولفرهامبتون في تشكيل هايتي الأساسي.

وصف المباراة

بدأ منتخب هايتي المباراة بضغط هجومي على مرمى اسكتلندا وسدد جانون دوك كرة قوية، لكن حارس هايتي جوني بلاسيد أبعدها عن مرماه.

وكاد سكوت ماكتوميناي أن يفتتح التسجيل في الدقيقة 17 بتسديدة أولى رائعة من على حدود منطقة الجزاء ارتطمت بالقائم.

وافتتح جون ماكجين التسجيل لمنتخب اسكتلندا بتسديدة غيرت اتجاهها بعد أن ارتدت محاولة تشي آدامز من داخل المنطقة عن الحارس بلاسيد.

وتعود آخر أهداف اسكتلندا في كأس العالم إلى ما يقارب 28 عاما، عبر كريج يرلي أمام النرويج في كأس العالم 1998 بفرنسا.

وكاد منتخب اسكتلندا أن ينجح في تعزيز تقدمه بعد رأسية متقنة من لورنس شانكلاند لكن كرته مرت بجوار القائم.

وحصل ماكجين حصل على فرصة كبيرة لمضاعفة النتيجة بعد مرور 70 دقيقة، إلا أنه سدد خارج المرمى تحت ضغط من ريكاردو آدي.

وكاد المهاجم ويلسون إيزيدور أن يقتنص هدف التعادل لمنتخب هايتي بعدما فشل في الوصول إلى عرضية خطيرة أمام المرمى في الدقائق الأخيرة.

وفي الوقت القاتل أهدر فرانتسدي بييرو فرصة محققة للتسجيل لمنتخب منتخب هايتي وفشل في إدراك التعادل برأسية مرت بجوار القائم، لتحقق اسكتلندا انتصارا ثمينا قبل مواجهة المغرب بالجولة الثانية.