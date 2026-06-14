التشكيل - ثنائي لاجئ يقود هجوم أستراليا.. وخماسي في وسط تركيا

يبدأ ثنائي لاجئ في هجوم أستراليا، بينما يقود باريش يلماز هجوم تركيا في مباراة الفريقين بكأس العالم 2026.

ويلتقي الفريقان على ملعب بي سي بالاس في مدينة فانكوفر الكندية في السابعة صباحا لحساب المجموعة الرابعة.

ويبدأ الثنائي نيستوري إيرانكوندا ومحمد توريه في هجوم أستراليا، فالأول وهو من أصول بوروندية وُلد في تنزانيا، فيما وُلد توريه في مخيم للاجئين بغينيا لوالدين ليبيريين، وسافرت أسرهما إلى أستراليا وأصبحا لاعبين للمنتخب.

في المقابل يبدأ باريش يلماز في هجوم تركيا التي تشارك في كأس العالم لأول مرة من 2002.

وفي الوسط يتواجد أردا جولر العائد من الإصابة وهاكان تشالهان أوجلو لاعب وسط إنتر.

وجاء تشكيل تركيا

حراسة المرمى: أوجركان شاكير

الدفاع: زكي شيلك – ميريح ديميرال – عبد الكريم بارداتشي – فريدي كاديوجلو

الوسط: أوركان كوكتشو – أردا جولر – هاكان تشالهان أوجلو – إسماعيل يوكسيك - كريم أكتروكجولو

الهجوم: - باريش يلماز

فيما جاء تشكيل أستراليا

حراسة المرمى: باتريك بيتش

الدفاع: أليساندرو سيركاتي – هاري سوتار – كاميرون بورجيس

الوسط: جاكوب إيتاليانو – أدين أونيل – بول أوكون إنجستلر – جوردان بوس

الهجوم: نيستوري إيرانكوندا – محمد توريه - كونور ميتكالف

ويتواجد المنتخبين في المجموعة الرابعة رفقة أمريكا المستضيفة وباراجواي.

وبدأت أمريكا مباريات البطولة بالفوز على باراجواي بنتيجة 4-1 في أكبر نتيجة لأبناء العم سام تاريخيا في كأس العالم.