كأس العالم: مؤتمر بوتر: إيزاك وجيوكيريس جاهزان لمواجهة تونس

الأحد، 14 يونيو 2026 - 05:50

كتب : FilGoal

جراهام بوتر - منتخب السويد

شدد جراهام بوتر مدرب منتخب السويد على جاهزية فريقه لمواجهة تونس في كأس العالم.

ويستهل منتخب تونس مشواره في كأس العالم 2026 بمواجهة السويد فجر الاثنين.

وقال جراهام بوتر مدرب السويد في مؤتمر صحفي: "لاعبو المنتخب السويدي جاهزون وفي حالة بدنية جيدة ومتاحون للاختيار أمام تونس بما فيهم جيوكيريس وإيزاك"

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وأضاف "بحثنا عن معلومات بشأن المنتخب التونسي، وهو منتخب قوي، خاصة من الناحية الدفاعية، إذ لم يستقبل أي أهداف في التصفيات. كما يضم لاعبين ينشطون في مستويات عالية ودوريات قوية للغاية".

وشدد "إذا لم نكن في أفضل حالاتنا، فستكون كل مباراة صعبة. لكن في الوقت نفسه، إذا لعبنا بشكل جيد وركزنا على نقاط قوتنا، فستكون لدينا فرصة للفوز".

وعن ظهوره الأول كمدرب في كأس العالم أوضح "لو أخبرني أحد عندما بدأت التدريب مع مجموعة من الطلاب في الجامعة مرورا بالدرجة الرابعة في كرة القدم السويدية أنني سأصل إلى كأس العالم، لكنت قبلت هذه الرحلة بكل تأكيد. إنه أمر لا يصدق".

ويتواجد المنتخب السويدي في المجموعة السادسة والتي تضم كل من: هولندا، واليابان، وتونس.

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