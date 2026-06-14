كأس العالم - بعد 45 دقيقة طيران.. منتخب مصر يصل سياتل لمواجهة بلجيكا

وصلت بعثة منتخب مصر إلى مطار سياتل تحضيرا لمواجهة بلجكيا في كأس العالم.

ويلعب منتخب مصر ضد بلجيكا في الجولة الأولى لمجموعات المونديال وتقام المباراة يوم الإثنين في تمام العاشرة مساء بتوقيت القاهرة.

ووصلت بعثة الفراعنة بقيادة التوأم حسام و إبراهيم حسن الي مطار سياتل ، بعد السفر من سبوكين في رحلة طيران استغرقت 45 دقيقة.

ويخوض منتخب مصر تدريبه الرئيسي باستاد "husky ballpark" بجامعة واشنطن استعدادا لضربة البداية أمام بلجيكا المقرر لها الاثنين العاشرة مساء بتوقيت القاهرة.

ويقام مؤتمر صحفي في الواحدة والنصف صباح الاثنين بتوقيت القاهرة بحضور حسام حسن المدير الفني للمنتخب الأول للحديث عن مباراة بلجيكا.

ويقام المؤتمر الصحفي الخاص بلقاء مصر وبلجيكا بملعب لومين فيلد المستضيف للمباراة.

وتقام المباراة في ملعب لومين فيلد في ولاية سياتيل.

ويواجه نيوزيلندا في المباراة الثانية 22 يونيو في تمام الرابعة صباحا.

ويختتم مبارياته في دور المجموعات بمواجهة إيران 27 يونيو في تمام السادسة صباحا.

ويقع منتخب مصر في المجموعة التاسعة بجانب بلجيكا وإيران ونيوزيلاندا.