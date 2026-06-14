كأس العالم - فيتينيا يعلن تكريم البرتغال لذكرى جوتا عبر سوار

الأحد، 14 يونيو 2026 - 05:25

كتب : FilGoal

ديوجو جوتا يحتفل بهدف البرتغال في صربيا

كشف فيتينيا لاعب منتخب البرتغال ارتداء زملائه لسوار تذكاري يحمل اسم زميلهم الراحل ديوجو جوتا.

وتوفي جوتا لاعب البرتغال وليفربول في حادث سير رفقة شقيقه قبل انطلاق موسم 2025-26.

وقال فيتينيا في المؤتمر الصحفي: "عندما ذهبنا لزيارة لويس مونتينيجرو رئيس الوزراء قبل السفر قدم لنا هذا السوار".

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وأضاف "السوار يحمل اسم اللاعبين بالإضافة إلى جوتا، وحرصوا على أن يتم تصميم السوار ليكون مناسبا لارتدائه في الملعب".

وواصل "تُرك لنا حرية الاختيار إذا كنا نستطيع استخدامه أم لا، واستقبلناه بمودة كبيرة وقررنا استخدامه".

ويتواجد منتخب البرتغال في مجموعة تضم كل من كولومبيا وأوزبكستان والكونغو الديمقراطية.

ويبدأ منتخب البرتغال كأس العالم بمواجهة الكونغو الديمقراطية يوم الأربعاء المقبل في الثامنة مساءً.

وخاض اللاعب الراحل 49 مباراة دولية وسجل 14 هدفا وتوج بلقبي دوري الأمم الأوروبية مع البرتغال في 2019 و2025.

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