كأس العالم - ليس بوعلام.. فيفا يعلن هوية مسجل هدف قطر ضد سويسرا

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) تغيير هوية مسجل هدف قطر في مباراة سويسرا خلال كأس العالم 2026.

وسجل خوخي بوعلام هدفا قاد به قطر لخطف أول نقاطها في كأس العالم تاريخيا على حساب سويسرا.

ويتواجد منتخبا قطر وسويسرا في المجموعة الثانية رفقة كندا والبوسنة والهرسك.

وسجل بوعلام الهدف برأسية في الدقيقة 90+4 في شباك سويسرا محققا أول نقطة للعنابي في البطولة.

لكن موقع فيفا احتسب الهدف لـ ميرو موهايم لاعب سويسرا بطريقة عكسية.

وأصبح الهدف هو العكسي الثاني في نسخة 2026 بعدما سجل داميان بوباديلا هدفا لأمريكا في شباك منتخبه باراجواي بالخطأ.

🔴موقع فيفا يحتسب هدف قطر الذي سجله خوخي بوعلام ليصبح عكسيا لـ ميرو موهايم لاعب سويسرا👀 pic.twitter.com/vnDECu6ZED — FilGoal (@FilGoal) June 14, 2026

وسجل هدف سويسرا الوحيد بريل إمبولو، وأحرز هدف قطر خوخي بوعلام.

وحصل منتخب قطر على أول نقطة له في كأس العالم في المشاركة الثانية له في البطولة.

وحقق منتخب سويسرا رقما تاريخيا بحصوله على أول ركلة جزاء في تاريخه خلال مشاركاته في كأس العالم.

وبذلك انتهت مباريات الجولة الأولى في المجموعة الثانية والتي تضم كل من: "كندا، والبوسنة والهرسك، وسويسرا" وأصبح رصيد كل منتخب في المجموعة متساويا نقطة لكل منتخب.