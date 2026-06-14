كأس العالم - حكيمي: تعادلنا مع البرازيل لكننا سعداء بهذا الأداء

الأحد، 14 يونيو 2026 - 04:55

كتب : FilGoal

أشرف حكيمي - المغرب

شدد أشرف حكيمي لاعب المغرب على ضرورة التحسن في مشوار المنتخب في كأس العالم 2026.

وفرض منتخب المغرب التعادل على البرازيل بنتيجة 1-1 في لقاء أقيم على ملعب ميتلايف بأمريكا.

وقال حكيمي لاعب المغرب عبر قناة "فوكس سبورتس" الأمريكية: "لم تكن مباراة سهلة، البرازيل أحد المرشحين للفوز بكأس العالم".

وأضاف "تعادلنا لكننا سعداء بهذا الأداء. وعلينا التحسن في كل مباراة وهو ما علينا التركيز عليه الآن، وعلينا المُضي قدما".

وأتم "يجب علينا الحفاظ على الإيجابيات والتعلم من السلبيات".

ولأول مرة يحقق منتخب عربي نتيجة إيجابية أمام البرازيل في كأس العالم، السامبا فازت على الجزائر 1-0 في 1986 ثم المغرب 3-0 في 1998، واليوم أول نقطة عربية أمام الأصفر والأسود.

ولأول مرة تتعادل البرازيل في مباراة يسجل فيها فينيسيوس جونيور بعد 8 انتصارات.

ورغم أن وهبي أصبح عقدة برازيلية إلا أنه لا يزال يبحث عن أول فوز في تاريخه بالجولة الأولى من كأس العالم بـ 4 تعادلات و3 هزائم.

لكن هناك جانب إيجابي المغرب تعادل مع كرواتيا في 2022 سلبيا، ثم أكمل مشوارا تاريخيا حتى تحقيق المركز الرابع كأفضل إنجاز عربي وإفريقي.

التعادل سيجعل الصدارة غير محسومة إذ يلتقي منتخبا اسكتلندا وهايتي بعد قليل لحسم أمور المجموعة الثالثة.

أشرف حكيمي المغرب كأس العالم
نرشح لكم
ليس بوعلام.. فيفا يعلن هوية مسجل هدف قطر ضد سويسرا كأس العالم - أنشيلوتي: لا يمكن الفوز باللقب من المباراة الأولى كأس العالم - وهبي: هاجمنا بشكل جيد أمام البرازيل.. وسنلعب بثقة ضد اسكتلندا كأس العالم - القرار صحيح.. فيفا يوضح الحالة المثيرة للجدل بين قطر وسويسرا مباشر كأس العالم - اسكتلندا (1)-(0) هايتي.. الثاني يضيع كأس العالم - بعدما سجل التعادل.. فينيسوس رجل مباراة البرازيل والمغرب كأس العالم – موعد مباراة المغرب ضد اسكتلندا.. والقناة الناقلة وهبي عقدة البرازيل
أخر الأخبار
ليس بوعلام.. فيفا يعلن هوية مسجل هدف قطر ضد سويسرا 14 دقيقة | في المونديال
كأس العالم - حكيمي: تعادلنا مع البرازيل لكننا سعداء بهذا الأداء 26 دقيقة | في المونديال
كأس العالم - أنشيلوتي: لا يمكن الفوز باللقب من المباراة الأولى 29 دقيقة | في المونديال
كأس العالم - وهبي: هاجمنا بشكل جيد أمام البرازيل.. وسنلعب بثقة ضد اسكتلندا ساعة | في المونديال
كأس العالم - القرار صحيح.. فيفا يوضح الحالة المثيرة للجدل بين قطر وسويسرا ساعة | في المونديال
مباشر كأس العالم - اسكتلندا (1)-(0) هايتي.. الثاني يضيع ساعة | في المونديال
كأس العالم - بعدما سجل التعادل.. فينيسوس رجل مباراة البرازيل والمغرب ساعة | في المونديال
كأس العالم – موعد مباراة المغرب ضد اسكتلندا.. والقناة الناقلة ساعة | في المونديال
الأكثر مشاهدة
1 تقرير مغربي: عموتة رفض رفع طلباته المالية لتدريب الأهلي.. و3 شروط له 2 في الجول يكشف التفاصيل المالية لعقد شراء برشلونة لـ حمزة عبد الكريم 3 بعد فقدان وعيه من جديد.. طبيب منتخب الدنمارك يكشف مستجدات حالة كريستيان إريكسن 4 خبر في الجول - الحسين عموتة يوقع عقود تدريب الأهلي
/articles/530875/كأس-العالم-حكيمي-تعادلنا-مع-البرازيل-لكننا-سعداء-بهذا-الأداء