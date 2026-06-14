كأس العالم - حكيمي: تعادلنا مع البرازيل لكننا سعداء بهذا الأداء

شدد أشرف حكيمي لاعب المغرب على ضرورة التحسن في مشوار المنتخب في كأس العالم 2026.

وفرض منتخب المغرب التعادل على البرازيل بنتيجة 1-1 في لقاء أقيم على ملعب ميتلايف بأمريكا.

وقال حكيمي لاعب المغرب عبر قناة "فوكس سبورتس" الأمريكية: "لم تكن مباراة سهلة، البرازيل أحد المرشحين للفوز بكأس العالم".

وأضاف "تعادلنا لكننا سعداء بهذا الأداء. وعلينا التحسن في كل مباراة وهو ما علينا التركيز عليه الآن، وعلينا المُضي قدما".

وأتم "يجب علينا الحفاظ على الإيجابيات والتعلم من السلبيات".

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ولأول مرة يحقق منتخب عربي نتيجة إيجابية أمام البرازيل في كأس العالم، السامبا فازت على الجزائر 1-0 في 1986 ثم المغرب 3-0 في 1998، واليوم أول نقطة عربية أمام الأصفر والأسود.

ولأول مرة تتعادل البرازيل في مباراة يسجل فيها فينيسيوس جونيور بعد 8 انتصارات.

ورغم أن وهبي أصبح عقدة برازيلية إلا أنه لا يزال يبحث عن أول فوز في تاريخه بالجولة الأولى من كأس العالم بـ 4 تعادلات و3 هزائم.

لكن هناك جانب إيجابي المغرب تعادل مع كرواتيا في 2022 سلبيا، ثم أكمل مشوارا تاريخيا حتى تحقيق المركز الرابع كأفضل إنجاز عربي وإفريقي.

التعادل سيجعل الصدارة غير محسومة إذ يلتقي منتخبا اسكتلندا وهايتي بعد قليل لحسم أمور المجموعة الثالثة.