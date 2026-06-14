كأس العالم - أنشيلوتي: لا يمكن الفوز باللقب من المباراة الأولى

أوضح كارلو أنشيلوتي مدرب البرازيل أنه لا يمكن الفوز بلقب كأس العالم من المباراة الأولى.

وفرض منتخب المغرب التعادل على البرازيل في بداية مشوار كأس العالم 2026 بنتيجة 1-1 في لقاء أقيم على ملعب ميتلايف.

وقال المدرب الإيطالي في المؤتمر الصحفي: "لم نبدأ المباراة بشكل جيد، كان الفريق قلقا بعض الشيء، وخسرنا الكثير من الكرات والالتحامات. لم يكن الشوط الأول جيدا. تحسن الأداء في الشوط الثاني، إنها مباراة صعبة لأن المغرب فريق جيد".

وأضاف "لست راضيا عن النتيجة. يجب أن نعمل على التحسن، لكن هذا أمر طبيعي. لعب المغرب جيدا، وكان منظما للغاية في المباراة، وكانت مباراة صعبة جدا".

وشدد "لا يمكن الفوز بكأس العالم في المباراة الأولى".

وردا على التأخر في التغييرات، أجاب: "أجريت تبديلين في بداية الشوط الثاني وآخر في الدقيقة 59. فهمت؟ لا أعتقد أنني تأخرت في إجراء التغييرات".

وأشاد "لعب فينيسيوس بشكل جيد، وكان خطيرا جدا. أؤمن بجودة ما يملكه. سيقدّم كأس عالم رائع".

وأكمل "تغيير التشكيل؟ يمكن أن يتغير وفقا لخصائص المنافس".

وأتم "قاتلنا حتى آخر دقيقة، وأنا واضح جدا بشأن ما يجب تحسينه. ما فعلناه بشكل جيد في المباراتين الوديتين لم يظهر في الشوط الأول. علينا الاستمرار في العمل لنكون فريقا أكثر توازنا وأكثر شراسة في الهجوم".

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ولأول مرة يحقق منتخب عربي نتيجة إيجابية أمام البرازيل في كأس العالم، السامبا فازت على الجزائر 1-0 في 1986 ثم المغرب 3-0 في 1998، واليوم أول نقطة عربية أمام الأصفر والأسود.

ولأول مرة تتعادل البرازيل في مباراة يسجل فيها فينيسيوس جونيور بعد 8 انتصارات.

ورغم أن وهبي أصبح عقدة برازيلية إلا أنه لا يزال يبحث عن أول فوز في تاريخه بالجولة الأولى من كأس العالم بـ 4 تعادلات و3 هزائم.

لكن هناك جانب إيجابي المغرب تعادل مع كرواتيا في 2022 سلبيا، ثم أكمل مشوارا تاريخيا حتى تحقيق المركز الرابع كأفضل إنجاز عربي وإفريقي.

التعادل سيجعل الصدارة غير محسومة إذ يلتقي منتخبا اسكتلندا وهايتي بعد قليل لحسم أمور المجموعة الثالثة.