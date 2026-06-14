كأس العالم - القرار صحيح.. فيفا يوضح الحالة المثيرة للجدل بين قطر وسويسرا

الأحد، 14 يونيو 2026 - 04:03

كتب : FilGoal

قطر ضد سويسرا - كأس العالم

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) توضيحا بشأن تعطل تقنية الفيديو خلال مباراة قطر ضد سويسرا في كأس العالم 2026.

وأثار احتساب ركلة جزاء لسويسرا ضد قطر الجدل حول العالم إذ تعجب الجميع من عدم العودة لتقنية الفيديو للتأكد من عدم وجود تسلل على لاعب سويسرا قبل احتساب ركلة جزاء.

وتقدم منتخب سويسرا مبكرا من ركلة جزاء لكن قطر خطفت التعادل برأسية متقنة من خوخي بوعلام.

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وجاء بيان فيفا:

"خلال مباراة قطر ضد سويسرا في منطقة خليج سان فرانسيسكو، تسبب انقطاع تقني قصير في منع ظهور الرسوم المتحركة الخاصة بخط التسلل قبل ركلة الجزاء التي احتُسبت لصالح سويسرا في الدقيقة 14. وتم حل المشكلة بسرعة.

لم يتأثر سير عمل تقنية الفيديو بهذا الخلل، حيث اتبعت الإجراء المعتاد في مراجعة قرار الحكم الميداني.

وأظهرت الخطوط التي استخدمتها تقنية الفيديو لتحديد مواقع اللاعبين أن المهاجم لم يكن في وضعية تسلل في أي من الحالتين اللتين سبقتا مباشرة قرار ركلة الجزاء".

وسجل هدف سويسرا الوحيد بريل إمبولو، وأحرز هدف قطر خوخي بوعلام.

وحصل منتخب قطر على أول نقطة له في كأس العالم في المشاركة الثانية له في البطولة.

وحقق منتخب سويسرا رقما تاريخيا بحصوله على أول ركلة جزاء في تاريخه خلال مشاركاته في كأس العالم.

وبذلك انتهت مباريات الجولة الأولى في المجموعة الثانية والتي تضم كل من: "كندا، والبوسنة والهرسك، وسويسرا" وأصبح رصيد كل منتخب في المجموعة متساويا نقطة لكل منتخب.

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