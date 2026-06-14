كأس العالم - بعدما سجل التعادل.. فينيسوس رجل مباراة البرازيل والمغرب

حاز فينيسيوس جونيور لاعب منتخب البرازيل على جائزة أفضل لاعب في المباراة ضد المغرب في كأس العالم 2026.

وتعادل منتخب المغرب مع البرازيل بنتيجة 1-1 في لقاء أقيم على ملعب ميتلايف بأمريكا.

وسجل الدولي البرازيلي هدف التعادل في الدقيقة 32 والذي ضمَن أول نقطة للسامبا في البطولة.

وتسلم فينيسيوس الجائزة من رونالدو الظاهرة أسطورة الكرة البرازيلية والفائز بكأس العالم 1994 و2002.

ورغم الهدف إلا أن فيني ساهم بتمريرتين مفتاحيتين (انتهت كلاهما بتسديدة على مرمى الخصم).

ووصلت دقة تمريراته لـ 84% بواقع 26 تمريرة صحيحة من أصل 31.

ولم يكمل فيني أي مراوغة صحيحة من أصل 8 محاولات، وتحصل على خطأين لصالحه.

كما فاز بـ3 صراعات ثنائية من أصل 14 وارتكب 3 أخطاء أمام لاعبي المغرب.

















































ولأول مرة يحقق منتخب عربي نتيجة إيجابية أمام البرازيل في كأس العالم، السامبا فازت على الجزائر 1-0 في 1986 ثم المغرب 3-0 في 1998، واليوم أول نقطة عربية أمام الأصفر والأسود.

ولأول مرة تتعادل البرازيل في مباراة يسجل فيها فينيسيوس جونيور بعد 8 انتصارات.

ورغم أن وهبي أصبح عقدة برازيلية إلا أنه لا يزال يبحث عن أول فوز في تاريخه بالجولة الأولى من كأس العالم بـ 4 تعادلات و3 هزائم.

لكن هناك جانب إيجابي المغرب تعادل مع كرواتيا في 2022 سلبيا، ثم أكمل مشوارا تاريخيا حتى تحقيق المركز الرابع كأفضل إنجاز عربي وإفريقي.

التعادل سيجعل الصدارة غير محسومة إذ يلتقي منتخبا اسكتلندا وهايتي بعد قليل لحسم أمور المجموعة الثالثة.