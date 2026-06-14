كأس العالم – موعد مباراة المغرب ضد اسكتلندا.. والقناة الناقلة
الأحد، 14 يونيو 2026 - 03:37
كتب : FilGoal
يواصل منتخب المغرب مشواره في كأس العالم 2026 بعدما التعادل مع البرازيل بنتيجة 1-1.
ويتواجد منتخب المغرب في مجموعة تضم كل من اسكتلندا وهايتي أيضا.
وبدأ رابع العالم مشواره بالتعادل مع البرازيل صاحبة الـ 5 ألقاب في مباراة مثيرة.
نقطة أولى في بداية المشوار في انتظار نتيجة مباراة اسكتلندا ضد هايتي التي تبدأ بعد قليل.
وتعد تلك المباراة الثانية تاريخيا بين المنتخبين إذ لم يلتقيا من قبل سوى في كأس العالم 1998.
وحينها فاز منتخب المغرب بنتيجة 3-0.
موعد المباراة والقناة الناقلة
تقام المباراة يوم السبت الموافق 20 يوليو في الواحدة صباحا.
وستُلعب المباراة على ملعب بوسطن في مدينة فوكسبروه.
وتذاع عبر قنوات بي إن سبورت ماكس 1 و2 و3 و4.
ويعلق على المباراة جواد بده.
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