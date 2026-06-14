كأس العالم - مؤتمر العابدي: علينا النظر دائما إلى نصف الكوب الممتلئ

طالب علي العابدي لاعب منتخب تونس جماهير بلاده بالثقة في نسور قرطاج قبل انطلاق مشواره في كأس العالم.

ويستهل منتخب تونس مشواره في كأس العالم 2026 بمواجهة السويد فجر الاثنين.

وقال علي العابدي لاعب تونس في مؤتمر صحفي: "المنتخب التونسي يمتلك عناصر صاحبة خبرات كبيرة، ويستحق كل الدعم والمساندة".

وأضاف "رغم الخسارة الثقيلة أمام بلجيكا، خرجنا ببعض النقاط الإيجابية من المباراة. يجب دائما النظر إلى نصف الكوب الممتلئ والاستفادة من الأخطاء والأداء السيئ. لكن الآن بدأ وقت المباريات الرسمية، وعلينا أن نثبت أننا منتخب كبير قادم من إفريقيا، خاصة أننا كنا أصحاب أقوى خط دفاع خلال التصفيات".

وتابع "لم نكن في أفضل حالاتنا أمام بلجيكا، ونأمل أن نظهر بصورة جيدة في المباراة الافتتاحية وأن نعوض الجماهير التونسية".

وأتم تصريحاته "الجماهير التونسية تمثل سندا كبيرا لنا، وليس غريبا عليها السفر خلف المنتخب ومؤازرته في أي مكان".

وتعرض منتخب تونس للخسارة 5-0 أمام بلجيكا وديا ما أثار الشكوك حول قدر لموشي على الوصول بعيدا مع نسور قرطاج بكأس العالم.

ويتواجد المنتخب التونسي في المجموعة السادسة والتي تضم كل من: هولندا، واليابان، والسويد.

وجاءت مباريات منتخب تونس في كأس العالم 2026 كالتالي:

14 يونيو: السويد ضد تونس – إستاديو مونتيري

20 يونيو: تونس ضد اليابان – إستاديو مونتيري

25 يونيو: تونس ضد هولندا – كانساس سيتي ستيديوم.