كأس العالم – فينيسوس يقود ريال مدريد للتعادل مع بايرن ميونيخ

سجل فينيسيوس جونيور هدف التعادل لـ البرازيل في شباك المغرب في لقاء يقام على ملعب ميتلايف في كأس العالم 2026.

ويلتقي المنتخبين لحساب المجموعة الثالثة التي تضم أيضا هايتي واسكتلندا.

هدف فيني جاء في الدقيقة 32 بعدما توغل من الجهة اليسرى وراوغ وسدد كرة قوية على يسار ياسين بونو.

هدف التعادل البرازيلي جاء بعدما تقدم المغرب بهدف إسماعيل صيباري في الدقيقة 21.

ورفع البرازيلي رصيده التهديفي دوليا لـ 10 أهداف في مباراته الدولية رقم 50 بقميص السامبا.

هدف فيني هو الثاني في كأس العالم بعدما سجل ضد كوريا الجنوبية في نسخة 2022.

كما رفع رصيد الأهداف المسجلة للاعبي ريال مدريد في كأس العالم لـ 79 هدفا ما جعل الملكي يتساوى مع بايرن ميونيخ كأكثر فريقين سجل لاعبيهما أهدافا في تاريخ كأس العالم.

وسجل منتخب البرازيل للمرة الـ 22 في مباراته الافتتاحية بكأس العالم من أًصل 23 مباراة إذ لم يسجلوا إلا ضد يوغوسلافيا في نسخة 1974.

وتضم المجموعة الثالثة كل من هايتي واسكتلندا إذ سيلتقيان في الرابعة فجرا.