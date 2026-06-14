كأس العالم - مؤتمر لموشي: مواجهة إيزاك وجيوكيريس؟ الأمر سهل

يثق صبري لموشي مدرب تونس في قدرات فريقه قبل انطلاق مشواره في كأس العالم 2026.

ويستهل منتخب تونس مشواره في كأس العالم 2026 بمواجهة السويد فجر الاثنين.

وقال صبري لموشي مدرب تونس في مؤتمر صحفي: "نريد الفوز مثلما تريد السويد. في المباراة الأخيرة ضد بلجيكا علينا النظر إلى الإيجابيات رغم الهزيمة المزعجة. البطولة ستبدأ، ومن الطبيعي أن يكون الجمهور قليل الصبر لأنه يريد دائما رؤية منتخب بلاده في أفضل صورة، لكننا سنحاول تقديم أفضل ما لدينا".

وأجاب "إيزاك وجيوكيريس؟ الأمر سهل، لا أحتاج إلى تقديمهما لفريقي. لاعبو تونس يعرفون جيدا جودة هذين المهاجمين اللذين يلعبان في فريقين كبيرين، والجميع يعرف إمكانياتهما. كذلك يتميز المنتخب السويدي بالكرات الثابتة".

وتابع "من الواضح أن المباراتين الوديتين اللتين خضناهما حظيتا باهتمام كبير من الجميع. كان علينا تبني بعض الخيارات وتدوير اللاعبين، وأنا اخترت التفكير في فريقي. نعم، الخسارة أمام بلجيكا أزعجتنا، لكن علينا نسيان هذا الأمر. سنحاول الخروج بالإيجابيات من هذه المباراة الودية. تدريب تونس ليس أمرا سهلا، نعم أنا فخور بذلك، لكنني سأعمل على أن نبدأ البطولة بأفضل شكل ممكن".

وواصل "كان من الصعب تقبل نتيجة الخسارة أمام بلجيكا. نحن على أعتاب بطولة عالمية وسنواجه فريقا كبيرا. لعبنا أمام منتخب قوي وبنقص عددي، لذلك علينا نسيان نتيجة المباراة الودية والاستعداد للبداية الرسمية".

وشدد "نحن نمر بفترة انتقالية وندفع بعدد كبير من اللاعبين الشباب. أحاول دائما فعل أفضل ما يمكن من أجل منتخب تونس، وفي النهاية أنا المسؤول الأول، كما كنت مسؤولا عن الهزيمة أمام بلجيكا. سنحاول تغيير الأمور، وعندما تحاول التغيير لا بد من المجازفة".

وتابع "منتخب تونس ظهر بشكل جيد في التصفيات ولم يستقبل أي أهداف. أنا لم أشارك في تلك المرحلة، لكن مع كامل احترامي، نحن اليوم نواجه منتخبات بحجم هولندا والسويد واليابان، وهنا يختلف الوضع تماما".

وأتم تصريحاته "أتفهم الحديث عن أن معظم لاعبي المنتخب التونسي لا ينشطون في الدوري المحلي ولا يعيشون في تونس، لكن هذا الوضع موجود أيضا في البرازيل وفي العديد من المنتخبات الأخرى. أحاول دائما التحلي بالإيجابية وأريد الاستمتاع بهذه البطولة".

وتعرض منتخب تونس للخسارة 5-0 أمام بلجيكا وديا ما أثار الشكوك حول قدر لموشي على الوصول بعيدا مع نسور قرطاج بكأس العالم.

ويتواجد المنتخب التونسي في المجموعة السادسة والتي تضم كل من: هولندا، واليابان، والسويد.

وجاءت مباريات منتخب تونس في كأس العالم 2026 كالتالي:

14 يونيو: السويد ضد تونس – إستاديو مونتيري

20 يونيو: تونس ضد اليابان – إستاديو مونتيري

25 يونيو: تونس ضد هولندا – كانساس سيتي ستيديوم.