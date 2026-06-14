كأس العالم - أكانجي: علينا لوم أنفسنا بعد التعادل مع قطر

الأحد، 14 يونيو 2026 - 02:13

كتب : FilGoal

مانويل أكانجي - بريل إمبولو

أوضح مانويل أكانجي مدافع سويسرا أن فريقه افتقد للحسم أمام مرمى منتخب قطر بعد التعادل في أولى مباريات كأس العالم 2026.

وتعادل منتخب قطر مع سويسرا بهدف لكل فريق في الجولة الأولى من مباريات المجموعة الثانية في كأس العالم 2026 على ملعب سان فرانسيسكو باي آرينا بأمريكا.

وقال المدافع في تصريحات صحيفة: "لا أعتقد أننا يمكن أن نصنع فرصًا أكثر للتسجيل. حصلنا على الكثير من الفرص، وفرص جيدة بالفعل. علينا فقط أن نستغلها".

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وأوضح "نحن نلعب في كأس العالم. إذا منحت خصمك فرصة للعودة إلى المباراة حتى الدقيقة 94، ففي النهاية سيحدث ذلك".

وأتم "ليس أمامنا سوى أن نلوم أنفسنا. افتقدنا الحسم أمام المرمى. لكن لا أعتقد أننا افتقدنا الجدية."

وسجل هدف سويسرا الوحيد بريل إمبولو، وأحرز هدف قطر خوخي بوعلام.

وحصل منتخب قطر على أول نقطة له في كأس العالم في المشاركة الثانية له في البطولة.

وحقق منتخب سويسرا رقما تاريخيا بحصوله على أول ركلة جزاء في تاريخه خلال مشاركاته في كأس العالم.

وبذلك انتهت مباريات الجولة الأولى في المجموعة الثانية والتي تضم كل من: "كندا، والبوسنة والهرسك، وسويسرا" وأصبح رصيد كل منتخب في المجموعة متساويا نقطة لكل منتخب.

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