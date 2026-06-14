كأس العالم - تشاكا: التعادل مع قطر يعيدنا إلى أرض الواقع

الأحد، 14 يونيو 2026 - 02:07

كتب : FilGoal

قطر ضد سويسرا - كأس العالم

طلب جرانيت تشاكا قائد سويسرا بالعودة لأرض الواقع بعدما فقد الفريق نقطتين أمام قطر بتعادل قاتل في كأس العالم 2026.

وتعادل منتخب قطر مع سويسرا بهدف لكل فريق في الجولة الأولى من مباريات المجموعة الثانية في كأس العالم 2026 على ملعب سان فرانسيسكو باي آرينا بأمريكا.

وقال جرانيت تشاكا قائد سويسرا في تصريحات صحفية: "إذا لم تستغل فرصك في الهجوم، ستُعاقب. ربما فقدنا الصبر قليلا وشعرنا أننا مضطرون لتسجيل الهدف الثاني. علينا أن نكون أذكى وأكثر خبرة لنُنهي المباراة بنتيجة 1-0".

أخبار متعلقة:
كأس العالم - لوبيتيجي: فخورون بمنتخب قطر حتى لو لم نسجل ضد سويسرا كأس العالم - أبو ندى رجل مباراة قطر وسويسرا كأس العالم - جاسم جابر: بداية بهذا الشكل تمنح قطر فرصة للتأهل تأشيرة قطرية

وأضاف "كنا نعلم أنهم ينتظرون لحظتهم، وحصلوا عليها في الدقيقة 94".

وتابع "في نهاية الشوط الثاني تراجع أداءنا، وهذا لا يجب أن يحدث على هذا المستوى. الآن علينا أن نعود إلى أرض الواقع ونواجه الحقيقة".

وأتم "الحقيقة هي أننا في الوقت الحالي لسنا في موقع يسمح لنا بالحديث عن لقب أو عن أفضل مشاركة لنا في كأس العالم".

وسجل هدف سويسرا الوحيد بريل إمبولو، وأحرز هدف قطر خوخي بوعلام.

وحصل منتخب قطر على أول نقطة له في كأس العالم في المشاركة الثانية له في البطولة.

وحقق منتخب سويسرا رقما تاريخيا بحصوله على أول ركلة جزاء في تاريخه خلال مشاركاته في كأس العالم.

وبذلك انتهت مباريات الجولة الأولى في المجموعة الثانية والتي تضم كل من: "كندا، والبوسنة والهرسك، وسويسرا" وأصبح رصيد كل منتخب في المجموعة متساويا نقطة لكل منتخب.

قطر كأس العالم جرانيت تشاكا سويسرا
نرشح لكم
وهبي عقدة البرازيل التشكيل - ماكتوميناي أساسي مع اسكتلندا.. وثنائي الدوري الإنجليزي يقود هايتي كأس العالم - مؤتمر العابدي: علينا النظر دائما إلى نصف الكوب الممتلئ كأس العالم – فينيسوس يقود ريال مدريد للتعادل مع بايرن ميونيخ كأس العالم - أكانجي: علينا لوم أنفسنا بعد التعادل مع قطر كأس العالم - رئيس الاتحاد الكولومبي يكشف سبب تفضيل كينيونيس لـ المكسيك كأس العالم - جاسم جابر: بداية بهذا الشكل تمنح قطر فرصة للتأهل كأس العالم - أبو ندى رجل مباراة قطر وسويسرا
أخر الأخبار
وهبي عقدة البرازيل 7 دقيقة | في المونديال
التشكيل - ماكتوميناي أساسي مع اسكتلندا.. وثنائي الدوري الإنجليزي يقود هايتي 17 دقيقة | في المونديال
كأس العالم - مؤتمر العابدي: علينا النظر دائما إلى نصف الكوب الممتلئ 53 دقيقة | في المونديال
كأس العالم – فينيسوس يقود ريال مدريد للتعادل مع بايرن ميونيخ ساعة | في المونديال
كأس العالم - مؤتمر لموشي: مواجهة إيزاك وجيوكيريس؟ الأمر سهل ساعة | أمريكا
كأس العالم - أكانجي: علينا لوم أنفسنا بعد التعادل مع قطر ساعة | في المونديال
كأس العالم - تشاكا: التعادل مع قطر يعيدنا إلى أرض الواقع ساعة | في المونديال
كأس العالم - رئيس الاتحاد الكولومبي يكشف سبب تفضيل كينيونيس لـ المكسيك ساعة | في المونديال
الأكثر مشاهدة
1 تقرير مغربي: عموتة رفض رفع طلباته المالية لتدريب الأهلي.. و3 شروط له 2 في الجول يكشف التفاصيل المالية لعقد شراء برشلونة لـ حمزة عبد الكريم 3 بعد فقدان وعيه من جديد.. طبيب منتخب الدنمارك يكشف مستجدات حالة كريستيان إريكسن 4 خبر في الجول - الحسين عموتة يوقع عقود تدريب الأهلي
/articles/530862/كأس-العالم-تشاكا-التعادل-مع-قطر-يعيدنا-إلى-أرض-الواقع