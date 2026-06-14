كأس العالم - تشاكا: التعادل مع قطر يعيدنا إلى أرض الواقع

طلب جرانيت تشاكا قائد سويسرا بالعودة لأرض الواقع بعدما فقد الفريق نقطتين أمام قطر بتعادل قاتل في كأس العالم 2026.

وتعادل منتخب قطر مع سويسرا بهدف لكل فريق في الجولة الأولى من مباريات المجموعة الثانية في كأس العالم 2026 على ملعب سان فرانسيسكو باي آرينا بأمريكا.

وقال جرانيت تشاكا قائد سويسرا في تصريحات صحفية: "إذا لم تستغل فرصك في الهجوم، ستُعاقب. ربما فقدنا الصبر قليلا وشعرنا أننا مضطرون لتسجيل الهدف الثاني. علينا أن نكون أذكى وأكثر خبرة لنُنهي المباراة بنتيجة 1-0".

وأضاف "كنا نعلم أنهم ينتظرون لحظتهم، وحصلوا عليها في الدقيقة 94".

وتابع "في نهاية الشوط الثاني تراجع أداءنا، وهذا لا يجب أن يحدث على هذا المستوى. الآن علينا أن نعود إلى أرض الواقع ونواجه الحقيقة".

وأتم "الحقيقة هي أننا في الوقت الحالي لسنا في موقع يسمح لنا بالحديث عن لقب أو عن أفضل مشاركة لنا في كأس العالم".

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وسجل هدف سويسرا الوحيد بريل إمبولو، وأحرز هدف قطر خوخي بوعلام.

وحصل منتخب قطر على أول نقطة له في كأس العالم في المشاركة الثانية له في البطولة.

وحقق منتخب سويسرا رقما تاريخيا بحصوله على أول ركلة جزاء في تاريخه خلال مشاركاته في كأس العالم.

وبذلك انتهت مباريات الجولة الأولى في المجموعة الثانية والتي تضم كل من: "كندا، والبوسنة والهرسك، وسويسرا" وأصبح رصيد كل منتخب في المجموعة متساويا نقطة لكل منتخب.