كأس العالم - جاسم جابر: بداية بهذا الشكل تمنح قطر فرصة للتأهل

أوضح جاسم جابر لاعب منتخب قطر السر وراء الانضباط الدفاعي أمام سويسرا بعد حصد أول نقطة في تاريخ العنابي بكأس العالم.

وتعادل منتخب قطر مع سويسرا بهدف لكل فريق في الجولة الأولى من مباريات المجموعة الثانية في كأس العالم 2026 على ملعب سان فرانسيسكو باي آرينا بأمريكا.

وقال جاسم جابر عبر بي إن سبورتس: "مباراة لم تكن سهلة ولعبنا برجولة، ونقطة أفضل من لا شيء، بداية كأس العالم بهذا الشكل تمنح فرصة للتأهل".

وأضاف "فرحتنا كبيرة لتحقيق أول نقطة في كأس العالم والقادم سيكون أفضل".

وأتم "السر وراء الانضباط الدفاعي؟ هناك فرق تكون أفضل في الاحتفاظ بالكرة، والمدرب طلب منا تقليص المساحات وتقليل الأخطاء ووفقنا اليوم خلال اللقاء".

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وسجل هدف سويسرا الوحيد بريل إمبولو، وأحرز هدف قطر خوخي بوعلام.

وحصل منتخب قطر على أول نقطة له في كأس العالم في المشاركة الثانية له في البطولة.

وحقق منتخب سويسرا رقما تاريخيا بحصوله على أول ركلة جزاء في تاريخه خلال مشاركاته في كأس العالم.

وبذلك انتهت مباريات الجولة الأولى في المجموعة الثانية والتي تضم كل من: "كندا، والبوسنة والهرسك، وسويسرا" وأصبح رصيد كل منتخب في المجموعة متساويا نقطة لكل منتخب.