كأس العالم - لوبيتيجي: فخورون بمنتخب قطر حتى لو لم نسجل ضد سويسرا

الأحد، 14 يونيو 2026 - 01:03

كتب : FilGoal

خولين لوبيتيجي - قطر

شدد خولين لوبيتيجي المدير الفني لـ منتخب قطر على فخره بأداء اللاعبين حتى لو لم يتعادلوا أمام سويسرا.

وتعادل منتخب قطر مع سويسرا بهدف لكل فريق في الجولة الأولى من مباريات المجموعة الثانية في كأس العالم 2026 على ملعب سان فرانسيسكو باي آرينا بأمريكا.

وقال المدير الفني لـ منتخب قطر عبر بي إن سبورتس: "كان علينا مواجهة أحد أفضل الفرق، هم أقوياء بدنيا وفنيا وذهنيا ولم يستقبل سوى هدفين في التصفيات".

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وأضاف "كان ينبغي لنا أن تكون لنا خطة لمواجهة سويسرا خاصة، ورغم أن الفرصة الأولى كانت لنا إلا أنهم تحصلوا على ركلة جزاء كانت قريبا جدا من أن تكون تسلل".

وأردف "حصلت على ركلة جزاء واستقبلنا هدفا مبكرا، ولم نترك الهدف يؤثر وحتى لو لم نسجل فنحن فخورون بالفريق وراض عن الأداء وكنا نعرف الصعوبات".

وأتم "المباراة المقبلة ستكون صعبة ضد كندا المستضيف بعدما ظهروا بمستوى متطور وعلينا تقديم أداء جيد، اليوم بذلنا جهدا كبيرا ولدينا يوم راحة أقل من كندا وسنبدأ في التعافي والتأقلم لكن هم لديهم أفضلية".

وسجل هدف سويسرا الوحيد بريل إمبولو، وأحرز هدف قطر خوخي بوعلام.

وحصل منتخب قطر على أول نقطة له في كأس العالم في المشاركة الثانية له في البطولة.

وحقق منتخب سويسرا رقما تاريخيا بحصوله على أول ركلة جزاء في تاريخه خلال مشاركاته في كأس العالم.

وبذلك انتهت مباريات الجولة الأولى في المجموعة الثانية والتي تضم كل من: "كندا، والبوسنة والهرسك، وسويسرا" وأصبح رصيد كل منتخب في المجموعة متساويا نقطة لكل منتخب.

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