كأس العالم - أبو ندى رجل مباراة قطر وسويسرا

الأحد، 14 يونيو 2026 - 00:59

كتب : FilGoal

محمود أبو ندى

حصل محمود أبو ندى حارس قطر على جائزة رجل مباراة منتخب بلاده أمام سويسرا.

وتعادل منتخب قطر مع سويسرا بهدف مقابل هدف في الجولة الأولى للمجموعة الثانية.

وتصدى أبو ندى لخمس فرص محققة للتسجيل لمنتخب سويسرا مما جعله يحصل على أفضل لاعب بالمباراة.

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وسجل هدف سويسرا الوحيد بريل إمبولو، وأحرز هدف قطر خوخي بوعلام.

وحصل منتخب قطر على أول نقطة له في كأس العالم في المشاركة الثانية له في البطولة.

وحقق منتخب سويسرا رقما تاريخيا بحصوله على أول ركلة جزاء في تاريخه خلال مشاركاته في كأس العالم.

وبذلك انتهت مباريات الجولة الأولى في المجموعة الثانية والتي تضم كل من: "كندا، والبوسنة والهرسك، وسويسرا" وأصبح رصيد كل منتخب في المجموعة متساويا نقطة لكل منتخب.

كأس العالم منتخب قطر محمود أبو ندى
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