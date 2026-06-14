كأس العالم - موعد مباراة قطر المقبلة أمام كندا

حقق منتخب قطر تعادل هاما أمام سويسرا بهدف لكل فريق في الثواني الأخيرة من المباراة الأولى في المجموعة الثانية.

ويستعد منتخب قطر لمواجهة كندا في الجولة الثانية من دور المجموعات بكأس العالم 2026.

ويبحث المنتخب القطري عن تحقيق انتصاره الأول في كأس العالم بثاني مشاركة له في البطولة.

موعد مباراة قطر المقبلة

قطر ضد كندا

الجمعة 19 يونيو الجاري.

في تمام الواحدة صباحا بتوقيت القاهرة.

ملعب بي سي بليس فانكوفر في كندا.

عبر قنوات بي إن سبورت ماكس1.