كأس العالم – حارس قطر: سنحافظ على ما حققناه أمام سويسرا وهدفنا التأهل

شدد محمود أبو ندى حارس مرمى منتخب قطر أن العنابي هدفه هو التأهل للدور الثاني في كأس العالم بعد التعادل مع سويسرا.

وقال أبو ندى عبر بي إن سبورتس: "الكل قدم كل جهده سواء الجهاز الفني أو اللاعبين لتحقيق أول نقطة للعنابي في كأس العالم".

وأضاف "المباراة كانت جنونية من الجميع أهدي هذا التعادل إلى والدتي".

وأكمل "سنحافظ على ما حققناه، منتخب قطر قوي وسنسعى لتقديم الأفضل في المباريات المقبلة".

وأتم تصريحاته "هدفنا التأهل إلى الدور الثاني وهذا ما سنلعب عليه في المباراتين المقبلتين".

وسجل هدف سويسرا الوحيد بريل إمبولو، وأحرز هدف قطر خوخي بوعلام.

وحصل منتخب قطر على أول نقطة له في كأس العالم في المشاركة الثانية له في البطولة.

وحقق منتخب سويسرا رقما تاريخيا بحصوله على أول ركلة جزاء في تاريخه خلال مشاركاته في كأس العالم.