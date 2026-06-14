تأشيرة قطرية

تعادل منتخب قطر مع سويسرا بهدف لكل فريق في الجولة الأولى من مباريات المجموعة الثانية في كأس العالم 2026 على ملعب سان فرانسيسكو باي آرينا بأمريكا.

وسجل هدف سويسرا الوحيد بريل إمبولو، وأحرز هدف قطر خوخي بوعلام.

وحصل منتخب قطر على أول نقطة له في كأس العالم في المشاركة الثانية له في البطولة.

وحقق منتخب سويسرا رقما تاريخيا بحصوله على أول ركلة جزاء في تاريخه خلال مشاركاته في كأس العالم.

وبذلك انتهت مباريات الجولة الأولى في المجموعة الثانية والتي تضم كل من: "كندا، والبوسنة والهرسك، وسويسرا" وأصبح رصيد كل منتخب في المجموعة متساويا نقطة لكل منتخب.

تأشيرة مرفوضة

كاد إمبولو ألا يحصل على تأشيرة لدخول أمريكا بسبب قضية جنائية سابقة لحقت باللاعب، لكن قبل انطلاق البطولة بأيام بسيطة حصل على سماح والتأشيرة وتمكن من الانضمام لبعثة منتخب سويسرا في أمريكا والتي سبقته لمعسكر الفريق وسجل هدف سويسرا الوحيد في المباراة الأولى.

لكن خوخي بوعلام رفض التأشيرة وأحرز هدف التعادل في الدقائق الأخيرة مانحا قطر النقطة الأولى لها في كأس العالم.

التشكيل

قاد أكرم عفيف هجوم منتخب قطر في المباراة، فيما تولى إمبولو قيادة هجوم منتخب سويسرا.

وصف المباراة

أهدر إدميلسون جونيور الهدف الأول لمنتخب قطر مبكرا في الدقيقة 2 بعدما أضاع انفرادا صريحا بمرمى سويسرا.

ولم يستغل دان ندوي فرصة محققة لمنتخب سويسرا في الدقيقة 10 وأهدر هدف التقدم للساعات السويسرية.

وحصل منتخب سويسرا على ركلة جزاء في الدقيقة 13 بعد عرقلة من حارس مرمى قطر أقرها الحكم بعد العودة لتقنية الفيديو.

وسجل بريل إمبولو هدف التقدم لمنتخب سويسرا في الدقيقة 17 من علامة الجزاء الأولى التي احتسبت للمنتخب في تاريخ مشاركاته بكأس العالم.

واقتحم إمبولو قائمة أفضل 5 هدافين تاريخيين للمنتخب السويسري في كأس العالم.

وسجل إمبولو اسمه كـسادس لاعب في تاريخ منتخب سويسرا ينجح في التسجيل خلال أكثر من نسخة من كأس العالم، ولا يتفوق عليه سوى شيردان شاكيري الذي سجل في 3 نسخ مختلفة، كما سبق لكل من أندريه أبيجلين، وبليريم دزيمايلي، وجاك فاتون، وجرانيت تشاكا التسجيل في نسختين مختلفتين من المونديال.

وأضاع إدميلسون من جديد هدف محقق لمنتخب قطر في الدقيقة 43 بتصدي مميز من حارس سويسرا.

وفي الثواني الأخيرة من الشوط الأول أهدر روبن فارجاس فرصة لتعزيز النتيجة بهدف ثاني بعدما مرت كرته بجوار المرمى.

وفي بداية الشوط الثاني سدد تشاكا صاروخية لكن مرت فوق مرمى قطر.

وصوب تشاكا كرة صاروخية في الدقيقة 69 لكنها جاورت المرمى ومرت بسلام على مرمى قطر.

وانفرد إمبولو بمرمى قطر في الدقيقة 76 ليسدد كرة مرت بجوار القائم الأيمن لمرمى قطر.

وسدد مانزامبي كرة صاروخية لكنها جاورت المرمى في الدقيقة 81.

وسجل خوخي بوعلام هدف التعادل في اللحظات الأخيرة من المباراة.

ليحقق منتخب قطر نقطته الأولى في كأس العالم في المشاركة الثانية له بالبطولة.

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