تشكيل كأس العالم – البرازيل بالقوة الضاربة.. ودياز يقود هجوم المغرب

أعلن كارلو أنشيلوتي المدير الفني لمنتخب البرازيل تشكيل السامبا في مواجهة المغرب بكأس العالم.

أشرف حكيمي النادي : باريس سان جيرمان البرازيل المغرب

ويلعب منتخب المغرب ضد البرازيل في الجولة الأولى لمجموعات المونديال.

ويغيب نيمار نجم البرازيل عن المباراة بسبب عدم اكتمال تعافيه من الإصابة.

وجاء تشكيل البرازيل كالآتي:

المرمى: أليسون

الدفاع: روجير إيبانيز – ماركينيوس – جابريال – دوجلاس سانتوس

الوسط: كاسيميرو – برونو جيماريش – لوكاس باكيتا

الهجوم: فينيسيوس جونيور – رافينيا – إيجور تياجو

بينما جاء تشكيل المغرب كالآتي:

المرمى: ياسين بونو

الدفاع: أشرف حكيمي – عيسى ديوب – شادي رياض – نصير مزراوي

الوسط: أيوب بوداوي – عز الدين أوناحي – نائل العيناوي

الهجوم: إسماعيل صايبري – براهيم دياز – بلال الخنوس

ويقع منتخب المغرب مع البرازيل في المجموعة الثالثة بجانب هايتي واسكتلندا.