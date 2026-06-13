تشكيل كأس العالم – البرازيل بالقوة الضاربة.. ودياز يقود هجوم المغرب

السبت، 13 يونيو 2026 - 23:46

كتب : FilGoal

برونو جيماريش - البرازيل

أعلن كارلو أنشيلوتي المدير الفني لمنتخب البرازيل تشكيل السامبا في مواجهة المغرب بكأس العالم.

أشرف حكيمي

النادي : باريس سان جيرمان

البرازيل
المغرب

ويلعب منتخب المغرب ضد البرازيل في الجولة الأولى لمجموعات المونديال.

ويغيب نيمار نجم البرازيل عن المباراة بسبب عدم اكتمال تعافيه من الإصابة.

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وجاء تشكيل البرازيل كالآتي:

المرمى: أليسون

الدفاع: روجير إيبانيز – ماركينيوس – جابريال – دوجلاس سانتوس

الوسط: كاسيميرو – برونو جيماريش – لوكاس باكيتا

الهجوم: فينيسيوس جونيور – رافينيا – إيجور تياجو

بينما جاء تشكيل المغرب كالآتي:

المرمى: ياسين بونو

الدفاع: أشرف حكيمي – عيسى ديوب – شادي رياض – نصير مزراوي

الوسط: أيوب بوداوي – عز الدين أوناحي – نائل العيناوي

الهجوم: إسماعيل صايبري – براهيم دياز – بلال الخنوس

ويقع منتخب المغرب مع البرازيل في المجموعة الثالثة بجانب هايتي واسكتلندا.

المغرب كأس العالم البرازيل أشرف حكيمي
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