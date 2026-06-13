تشكيل كأس العالم – البرازيل بالقوة الضاربة.. ودياز يقود هجوم المغرب
السبت، 13 يونيو 2026 - 23:46
كتب : FilGoal
أعلن كارلو أنشيلوتي المدير الفني لمنتخب البرازيل تشكيل السامبا في مواجهة المغرب بكأس العالم.
أشرف حكيمي
النادي : باريس سان جيرمان
ويلعب منتخب المغرب ضد البرازيل في الجولة الأولى لمجموعات المونديال.
ويغيب نيمار نجم البرازيل عن المباراة بسبب عدم اكتمال تعافيه من الإصابة.
وجاء تشكيل البرازيل كالآتي:
المرمى: أليسون
الدفاع: روجير إيبانيز – ماركينيوس – جابريال – دوجلاس سانتوس
الوسط: كاسيميرو – برونو جيماريش – لوكاس باكيتا
الهجوم: فينيسيوس جونيور – رافينيا – إيجور تياجو
بينما جاء تشكيل المغرب كالآتي:
المرمى: ياسين بونو
الدفاع: أشرف حكيمي – عيسى ديوب – شادي رياض – نصير مزراوي
الوسط: أيوب بوداوي – عز الدين أوناحي – نائل العيناوي
الهجوم: إسماعيل صايبري – براهيم دياز – بلال الخنوس
ويقع منتخب المغرب مع البرازيل في المجموعة الثالثة بجانب هايتي واسكتلندا.