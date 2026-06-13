خبر في الجول - الحسين عموتة يوقع عقود تدريب الأهلي

وقع المغربي الحسين عموتة على عقود تدريب الأهلي.

وعلم FilGoal.com أن عموتة وقع العقود في حضور وفد الأهلي الذي سافر للتعاقد مع المدرب المغربي.

وخلال جلسة التوقيع جمع وفد الأهلي اجتماع عبر "زووم" مع باقي أفراد الجهاز الفني لعموتة من أجل التعارف عليهم.

ومن المنتظر أن يعلن الأهلي بشكل رسمي عن التعاقد مع عموتة خلال الساعات القليلة المقبلة.

وبعد حضور عموتة إلى القاهرة سيختار أحد المدربين المصريين للانضمام لجهازه الفني المساعد.

وحقق عموتة بطولة دوري أبطال إفريقيا مع الوداد على حساب الأهلي في 2017 بعد الفوز عليه 2-1 في مجموع المباراتين.

وفي الموسم ذاته توج مع الوداد ببطولة الدوري المغربي.

وتوج عموتة مع المغرب ببطولة أمم إفريقيا للمحليين في 2021.

وتمكن عموتة من حصد لقب الدوري القطري مع السد وأيضا مرتين كأس أمير قطر.

وفي تجربته الأخيرة الأخيرة مع الجزيرة، حصل عموتة على بطولة كأس الرابطة.