كأس العالم – نفاد 70% من تذاكر مباراة مصر وبلجيكا

السبت، 13 يونيو 2026 - 22:35

كتب : FilGoal

منتخب مصر

نفدت أكثر من 70% من تذاكر مباراة مصر وبلجيكا في كأس العالم، وذلك قبل 48 ساعة من انطلاق المواجهة المرتقبة.

ويلعب منتخب مصر ضد بلجيكا في الجولة الأولى لمجموعات المونديال وتقام المباراة يوم الإثنين في تمام العاشرة مساء بتوقيت القاهرة.

وتقام المباراة في ملعب لومين فيلد في ولاية سياتيل.

أخبار متعلقة:
كأس العالم - منتخب النمسا يغلق الباب أمام ميلان ويجدد عقد رانجنيك متحف كأس العالم - قميص منتخب المغرب التاريخي في المونديال

ويواجه نيوزلندا في المباراة الثانية 22 يونيو في تمام الرابعة صباحا.

ويختتم مبارياته في دور المجموعات بمواجهة إيران 27 يونيو في تمام السادسة صباحا.

ويقع منتخب مصر في المجموعة التاسعة بجانب بلجيكا وإيران ونيوزيلاندا.

وكشف فيفا عن طاقم الحكام للمباراة بقيادة البرازيلي رامون أباتي.

وجاء الطاقم كالتالي:

حكم ساحة: رامون أباتي من البرازيل

مساعد 1: دانيلو مانيس من البرازيل

مساعد 2: رافائيل ألفيس من البرازيل

حكم رابع: كيفن أورتيجا من بيرو

حكم مساعد احتياطي: ميجيل أوروي من بيرو

منتخب مصر بلجيكا كأس العالم
نرشح لكم
تأشيرة قطرية تشكيل كأس العالم – البرازيل بالقوة الضاربة.. ودياز يقود هجوم المغرب كأس العالم - منتخب النمسا يغلق الباب أمام ميلان ويجدد عقد رانجنيك انتهت كأس العالم - قطر (1)-(1) سويسرا.. النقطة الأولى متحف كأس العالم - قميص منتخب المغرب التاريخي في المونديال تشكيل كأس العالم - أكرم عفيف يقود هجوم قطر.. وتشاكا أساسي مع سويسرا كأس العالم - رايا: لم أفكر أبدا في تمثيل إنجلترا.. وسأحترم قرار المدرب سواء سألعب أم لا كأس العالم - شرقي: تنوع فرنسا سر قوتها.. والاختلاف يجب أن يوحدنا لا أن يفرقنا
أخر الأخبار
تأشيرة قطرية 6 دقيقة | في المونديال
وكالة أعمال عبد الحميد معالي: لم نتفق على العودة لـ الزمالك وننتظر حكم فيفا 23 دقيقة | الكرة المصرية
تشكيل كأس العالم – البرازيل بالقوة الضاربة.. ودياز يقود هجوم المغرب 29 دقيقة | في المونديال
لقجع: المغرب لن يتقدم مجددا لاستضافة أي بطولة إفريقية أخرى ساعة | الكرة الإفريقية
خبر في الجول - الحسين عموتة يوقع عقود تدريب الأهلي ساعة | الدوري المصري
كأس العالم – نفاد 70% من تذاكر مباراة مصر وبلجيكا ساعة | في المونديال
عقوبات كأس العاصمة – إيقاف أقطاي وجمهور المصري 2 ساعة | الدوري المصري
كأس العالم - منتخب النمسا يغلق الباب أمام ميلان ويجدد عقد رانجنيك 2 ساعة | في المونديال
الأكثر مشاهدة
1 انتهت ودي - مصر (1)-(2) البرازيل.. فوز السامبا قبل كأس العالم 2 تقرير مغربي: عموتة رفض رفع طلباته المالية لتدريب الأهلي.. و3 شروط له 3 في الجول يكشف التفاصيل المالية لعقد شراء برشلونة لـ حمزة عبد الكريم 4 بعد فقدان وعيه من جديد.. طبيب منتخب الدنمارك يكشف مستجدات حالة كريستيان إريكسن
/articles/530849/كأس-العالم-نفاد-70-من-تذاكر-مباراة-مصر-وبلجيكا