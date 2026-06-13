عقوبات كأس العاصمة – إيقاف أقطاي وجمهور المصري

أصدرت رابطة الأندية المصرية المحترفة عقوبات مباراتي نهائي كأس عاصمة مصر وتحديد المركز الثالث والرابع، وذلك طبقًا للائحة مسابقة البطولة، ولائحة المخالفات والعقوبات، ونظام ضبط الجودة لموسم 2025-2026.

وتوج المصري بلقب كأس العاصمة بعد الفوز على إنبي في النهائي بثلاثية دون رد.

وجاءت العقوبات على النحو التالي:

مباراة زد أف سي ووادي دجلة :

إيقاف محمود السيد أحمد عبد اللطيف، لاعب فريق وادي دجلة، مباراة واحدة وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 2500 جنيه وذلك بسبب الطرد، لحصوله على انذارين في نفس المباراة.

مباراة إنبي والمصري :

إيقاف أقطاي عبد الله بسيوني عرب، لاعب فريق إنبي، مباراة واحدة وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 جنيه وذلك بسبب حصوله على الإنذار الثالث.

منع جماهير النادي المصري المتواجدين في المباراة من حضور مباراة واحدة وتوقيع غرامة مالية على نادي المصري قيمتها 150 ألف جنيه وذلك بسبب السباب الجماعي من الجماهير للمرة الثانية.

مع تطبيق المادة 54 من لائحة مسابقة كأس عاصمة مصر لموسم 2025-2026 الخاصة بحالات الإنذارات على الأجهزة الفنية والإدارية والطبية واللاعبين.