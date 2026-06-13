رحيل مانشيني من السد القطري
السبت، 13 يونيو 2026 - 21:29
كتب : FilGoal
أعلن نادي السد القطري رحيل الإيطالي روبيرتو مانشيني من تدريب الفريق بشكل رسمي.
ووجه السد القطري الشكر للمدرب الإيطالي قائلا: "وقت قصير لكنه ثمين مليء بالذكريات الرائعة، شكرا مانشيني ونأمل أن تستمر القصة يوما ما، كل التوفيق لك في تحديك القادم ونأمل أن نراك قريبا، إلى اللقاء".
وقاد مانشيني السد للتتويج بالدوري القطري للمرة 19 في تاريخه.
وتولى مانشيني تدريب السد بعد تجربة غير موفقة مع المنتخب السعودي.
وتوج السد بلقب الدوري القطري بعد منافسة شرسة مع الشمال الذي يضم بين صفوفه أكرم توفيق.
وارتبط اسم مانشيني بالعودة لتدريب منتخب إيطاليا في الفترة المقبلة، وذلك بعد الفشل في التأهل لكأس العالم للمرة الثانية على التوالي.
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