انتهت كأس العالم - قطر (1)-(1) سويسرا.. النقطة الأولى

السبت، 13 يونيو 2026 - 21:28

كتب : FilGoal

قطر ضد سويسرا - كأس العالم

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشر لمباراة قطر وسويسرا في الجولة الأولى من مباريات المجوعة الثانية.

وتقام المباراة على ملعب سان فرانسيسكو باي آرينا.

ويمكنكم متابعة المباراة لحظة بلحظة من هنا.

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ق81: يوهان مانزامبي يسدد كرة مميزة لكن تمر بجوار المرمى

ق49: صاروخية من تشاكا تمر فوق المرمى

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق45+3: فارجاس يهدر الهدف الثاني لسويسرا

ق45: إمبولو يهدر الهدف الثاني وحارس قطر يتصدى

ق43: إدميلسون يهدر هدف محقق من جديد لقطر

ق17: إمبولو يتقدم لمنتخب سويسرا من ركلة ترجيح

ق13: ضربة جزاء لسويسرا

ق10: دان ندوي يهدر فرصة محققة للهدف الأول بتسديدة تمر فوق المرمى

ق2: إدميلسون جونيور يهدر انفرادا صريحا بالمرمى

بداية المباراة.

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