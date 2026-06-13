متحف كأس العالم - قميص منتخب المغرب التاريخي في المونديال

يستعد منتخب المغرب لخوض أول مبارياته في المونديال بمواجهة البرازيل في دور المجموعات.

ويقام كأس العالم خلال الفترة من 11 يونيو حتى 19 يوليو المقبل، في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

ويمتلك منتخب المغرب قميص تاريخي في المونديال وهو الذي حققق به المركز الرابع في كأس العالم 2022 في قطر.

والذي كان مستوحى من قميص المغرب في كأس العالم 1998.

ولمعرفة المزيد عن قميص المغرب التاريخي ستجده في غرفة خاصة في متحف كأس العالم المقدم لكم من FilGoal.com.

متحف كأس العالم تستطيع أن تتجول داخله وتشاهد العديد من مقتنيات كأس العالم وتقرأ عنها بعض المعلومات.

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