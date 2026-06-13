تشكيل كأس العالم - أكرم عفيف يقود هجوم قطر.. وتشاكا أساسي مع سويسرا

يقود أكرم عفيف هجوم قطر في مواجهة سويسرا في الجولة الأولى من المجموعة الثانية بكأس العالم 2026.

وتقام المباراة على ملعب سان فرانسيسكو باي آرينا في تمام العاشرة مساء بتوقيت القاهرة.

وأعلن جولين لوبتيجي تشكيل قطر الرسمي الذي سيخوض المباراة الأولى في كأس العالم.

وجاء تشكيل قطر كالتالي:

حراسة المرمى: محمود أبو ندى.

الدفاع: أيوب العلوي - خوخي بوعلام - بيدرو ميجيل - همام الأمين.

الوسط: جاسم جابر - أحمد فتحي - عيسى لاي.

الهجوم: إدميلسون جونيور - أكرم عفيف - يوسف عبد الرازق.

تشكيل سويسرا الرسمي لمواجهة قطر

حراسة المرمى: جريجور كوبل.

الدفاع: نيكو إلفيدي - مانويل أكانجي - ريكاردو رودريجيز.

الوسط: ريمو فريولر - جرانيت تشاكا - ميشيل ايبيشر - دينيس زكريا.

الهجوم: دان ندوي - بريل إمبولو - روبن فارجاس.