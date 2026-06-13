كأس العالم - رايا: لم أفكر أبدا في تمثيل إنجلترا.. وسأحترم قرار المدرب سواء سألعب أم لا

السبت، 13 يونيو 2026 - 20:32

كتب : FilGoal

دافيد رايا - أرسنال

شدد دافيد رايا على أنه لم يفكر أبدا في تمثيل منتخب إنجلترا خلال مسيرته رغم تواجده هناك لفترة طويلة من حياته.

ديفيد رايا

النادي : أرسنال

إسبانيا

ويستعد منتخب إسبانيا لمواجهة كاب فيردي في الجولة الأولى من دور مجموعات كأس العالم 2026.

وقال رايا خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "المجموعة سعيدة جدا ونتشوق لانطلاق البطولة، سنقدم كل ما لدينا لنفوز بالمباراة الأولى".

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وواصل "المنافسة بيننا طبيعية، وكل حارس يدفع الآخر ليكون أفضل، ونحن نجعل الأمور صعبة للمدرب، ومن سيلعب سيقدم كل ما لديه ليحاول المساعدة، ومن الشرف لي التواجد مع هؤلاء الحراس الرائعين".

وأكمل "نعرف أننا أبطال أوروبا، ولكن نعرف أيضا أن العديد من الفرق الرائعة تشارك في البطولة، وما علينا فعله هو أن نركز في كل مباراة بوقتها وسنرى أين سنذهب".

وتابع "ربما الناس ينسونني في إسبانيا لأنني ألعب بالدوري الإنجليزي وربما لا، في أول مرة انضممت للمنتخب تسائل عن عن من أكون، ولكن أنا أعمل لأتطور ولأتمكن من تمثيل بلدي".

وشدد "مواجهة كاب فيردي ستكون صعبة، هم يحبون الاستحواذ على الكرة وكذلك نحن ولذلك أي خطأ قد يؤدي لهدف".

واستمر "علاقتي مع جوارن جارسيا رائعة، هو دائما مبتسم ويتشوق للعمل من الشرف لي العمل معه، لقد قدم موسما رائعا، أعتقد بدونه لما كان برشلونة سيتوج بالدوري بسهولة".

وشدد "اللعب لمنتخب إنجلترا لم يمر بتفكيري، أشعر أنني إسباني ودائما ما أردت تمثيل إسبانيا، كنت سأشعر كالغريب إذا مثلت إنجلترا، لا يهم عدد السنوات التي عشتها هناك، دائما ما شعرت إنني إسباني".

وأضاف "اللعب في كأس العالم كان حلما، هذه ستكون بطولتي الثانية، ولقد فزت بالقفاز الذهبي في إنجلترا 3 مرات، سنرى من سيلعب يوم الإثنين ولكنني أحترم قرار المدرب وسأدعمه سواء كنت سألعب أم لا".

وأتم "أشعر أنني في حالة بدنية رائعة، لدي طاقة كبيرة، والآن عاد نيكو ويليامز ولامين ومونيوز من الإصابة وأصبح الفريق مكتملا".

ويلعب منتخب إسبانيا في المجموعة مع كاب فيردي والسعودية وأوروجواي.

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