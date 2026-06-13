Talk Sport: باركولا يطلب الرحيل عن باريس.. وأرسنال وليفربول في الصورة

كشفت إذاعة Talk Sport البريطانية عن رغبة برادلي باركولا جناح باريس سان جيرمان في الرحيل عن الفريق خلال فترة الانتقالات المقبلة، رغم تبقي عامين في عقده مع بطل أوروبا.

برادلي باركولا النادي : باريس سان جيرمان باريس سان جيرمان

وأوضح التقرير أن اللاعب البالغ 23 عاما شارك بانتظام مع باريس الموسم الماضي، إذ بدأ أساسيا في 21 مباراة بالدوري الفرنسي، وظهر في 16 لقاء بدوري أبطال أوروبا، قبل أن يتم استبعاده من التشكيل الأساسي في نهائي البطولة القارية في نهاية الموسم.

وبحسب التقرير، فإن باركولا المقدر سعره بنحو 60 مليون جنيه إسترليني بات على رادار عملاقي الدوري الإنجليزي أرسنال وليفربول.

ويخطط أرسنال لتدعيم الجبهة اليسرى هذا الصيف، في ظل ارتباطه بعدة أسماء، بينما يدرس ليفربول خياراته الهجومية مع اقتراب موسم الانتقالات، خاصة بعد رحيل محمد صلاح وتراجع مستوى كودي جاكبو الموسم الماضي.

وأشار التقرير إلى أن حسم مستقبل باركولا قد يتأجل، في ظل تواجده حاليًا مع منتخب فرنسا في كأس العالم بأمريكا، حيث لم يبدأ أساسيًا في وديتي ما قبل البطولة.

وخاض باركولا مع باريس سان جيرمان 152 مباراة مسجلا 39 هدفا وصنع 37 آخرين.