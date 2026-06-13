ذا أثليتك: أموريم أبرز المرشحين لتدريب ميلان

السبت، 13 يونيو 2026 - 19:32

كتب : FilGoal

روبن أموريم - مانشستر يونايتد

بات روبن أموريم، المدير الفني السابق لمانشستر يونايتد، المرشح الأبرز لتولي تدريب ميلان خلال الفترة المقبلة.

وفقا لموقع ذا أذثليتك، عقد المدرب البرتغالي البالغ من العمر 41 عاما اجتماعا مع مسؤولي النادي الإيطالي في البرتغال الأسبوع الماضي لمناقشة إمكانية توليه المهمة.

ويأتي اهتمام ميلان بأموريم ضمن عملية إعادة هيكلة شاملة داخل النادي بعد رحيل المدرب ماسيميليانو أليجري وعدد من المسؤولين التنفيذيين عقب الفشل في التأهل إلى دوري أبطال أوروبا.

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وكان ميلان يفضل التعاقد مع أندوني إيراولا مدرب بورنموث السابق، قبل أن يتجه ليفربول للتعاقد معه خلفا لأرني سلوت.

كما درس النادي الإيطالي عدة أسماء أخرى، من بينها ماوريسيو بوكيتينو، وأوليفر جلاسنر، وماتياس يايسله، وسيباستيان هونيس.

وكان أموريم قد تولى تدريب مانشستر يونايتد في نوفمبر 2024 بعقد يمتد لثلاث سنوات، خلفا لإريك تين هاج.

لكن تجربة المدرب البرتغالي في أولد ترافورد لم تستمر طويلا، إذ أنهى الفريق الموسم في المركز الخامس عشر بالدوري الإنجليزي الممتاز، وهو أسوأ ترتيب للنادي في حقبة البريميرليج، قبل إقالته في يناير الماضي.

وسبق لأموريم تحقيق نجاحات كبيرة مع سبورتنج لشبونة، إذ قاده للتتويج بلقب الدوري البرتغالي مرتين.

ميلان روبن أموريم
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