سكاي: باريس سان جيرمان مهتم بالتعاقد مع فيران توريس

كشفت شبكة سكاي سبورتس، عن تواجد فيران توريس فيران توريس مهاجم برشلونة ضمن خيارات باريس سان جيرمان الهجومية خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وبحسب التقرير، فإن النادي الباريسي سيتحرك للتعاقد مع اللاعب الإسباني في حال رحيل برادلي باركولا هذا الصيف.

ويحظى فيران توريس بإعجاب لويس إنريكي منذ فترة عملهما مع المنتخب الإسباني، إذ يرى مدرب باريس سان جيرمان أن اللاعب يمتلك المواصفات المناسبة لأسلوب فريقه، خاصة فيما يتعلق بالضغط والتحرك دون كرة والفعالية التهديفية.

ويأتي اهتمام باريس سان جيرمان في ظل تعثر مفاوضات تجديد عقد باركولا، الذي يسعى للحصول على دور أكبر في الفريق بعد تراجع مشاركاته الأساسية خلال الفترة الأخيرة.

من جانبه، يعمل برشلونة على تجديد عقد فيران توريس، الذي يتبقى له عام واحد في عقده الحالي، بينما لا يرغب هانز فليك في رحيل اللاعب نظرًا لدوره المهم داخل الفريق ومساهماته الهجومية.

ويشارك فيران توريس حاليًا مع منتخب إسبانيا في كأس العالم 2026.