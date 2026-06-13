الأهلي يعلن تجديد تعاقد كوكا

السبت، 13 يونيو 2026 - 19:21

كتب : حسام نور الدين

أحمد نبيل كوكا - الأهلي

أعلن النادي الأهلي تجديد تعاقد أحمد نبيل "كوكا" لاعب وسط الفريق لمدة 3 مواسم.

جاء ذلك في حضور وائل جمعة مدير الكرة، وعصام سراج مدير التعاقدات.

ويبلغ كوكا من العمر 24 عاما ويشارك في مركزي لاعب الوسط والظهير الأيسر.

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وتم تصعيد كوكا للفريق الأول في الأولي عام 2021.

وفي الموسم الماضي خاض كوكا مع الأهلي 33 مباراة سجل خلالها هدفا.

وبشكل عام لعب كوكا مع الأهلي 120 مباراة منذ تصعيده للفريق الأول، وسجل 3 أهداف وقدم 4 تمريرات حاسمة.

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